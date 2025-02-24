Известный украинский актер Алексей Самойленко погиб на фронте

Звезда сериала "Доктор Вера" воевал с первого дня полномасштабного вторжения.

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Украинский актер и защитник Алексей Самойленко, который играл в сериале "Доктор Вера" и фильме "Прогулка в пустоте", погиб на фронте. Об этом рассказала подруга актера Екатерина Григоренко в своем Instagram.

Григоренко рассказала, что актер и военный погиб 19 февраля.

"19 февраля на войне погиб один из наших ближайших друзей Алексей Самойленко. Я до сих пор не могу понять. Первое фото сделано за пару дней до этого, когда он был в Киеве на выходных. Таким легким и живым я хочу его запомнить. Леша никогда не говорил лишнего и никогда не жаловался. В нем была такая искренность и достоинство, что рядом с ним мне всегда было немного стыдно за себя", — написала девушка.

Актер Алексей Самойленко погиб на фронте

Екатерина отметила, что Алексей имел большое сердце и огромный талант.

"Он пошел воевать в первые дни полномасштабного вторжения. Леша знал, за что он воевал. Он родом из Донецкой области и там похоронены его предки. А еще он был чрезвычайно талантливым актером. Такого сердца больше нет ни у кого", — написала она. Прощание с защитником состоится 26 февраля, в 10:30 на Берковецком кладбище на Аллее Героев.

Напомним, в декабре 2024 года на фронте погиб актер театра и кино Яков Ткаченко, сыгравший опрышка Ивана Сабата в фильме "Довбуш" и воина УПА Хмару в фильме "Червоный".