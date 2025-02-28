Мати втратила обох синів: на фронті загинув брат відомого активіста Романа Ратушного Василь

Василь Ратушний був оператором БПЛА у "Птахах Мадяра". Він загинув внаслідок влучання дрона.

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На війні з російськими окупантами загинув старший брат відомого активіста Романа Ратушного, який загинув у 2022 році, Василь Ратушний. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook його мати, українська письменниця, поетеса, журналістка Світлана Поваляєва.

"27 лютого 2025 року вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV загинув пілот БПЛА "Птахів Мадяра" Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя", — написала вона.

У 2022 році на війні загинув молодший син Світлани Поваляєвої — журналіст, активіст, громадський діяч та доброволець Роман Ратушний. Він провів останній бій в Ізюмському районі на Харківщині. На його честь названу вулицю у Києві поблизу Протасового Яру, за збереження якого Роман боровся до повномасштабного вторгнення.

Брати Ратушні були активними учасниками подій Революції Гідності.

Нагадаємо, що 9 червня 2022 року у боях під Ізюмом Харківської області загинув лідер громадської організації "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний. Він був розвідником у 93 окремій механізованій бригаді та загинув під час виконання бойового завдання.

18 червня з Романом Ратушним попрощалися у Києві. Ратушний із першого дня повномасштабного вторгнення РФ пішов на фронт. Спочатку воював під Києвом, а згодом у складі 93 ОМБР "Холодний яр" звільнив Тростянець. Воював у Сумській області та під Ізюмом, де й загинув.