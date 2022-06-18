Київ попрощався із загиблим на війні з Росією активістом Романом Ратушним

Ратушний, який не дожив кілька тижнів до свого 25-річчя, загинув у бою з військами РФ під Ізюмом.

Роман Ратушний став відомим завдяки своїй громадській діяльності, націленій на захист від забудови Протасового Яру в Києві. Також він брав активну участь у Революції Гідності. Наразі його ім'ям хочуть назвати вулицю Волгоградську біля Протасового Яру в Києві.

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Роман Ратушний загинув під Ізюмом під час виконання бойового завдання 9 червня, а 18 червня відбулася церемонія прощання з загиблим активістом та учасником війни з Росією. Його поховають на Байковому цвинтарі у Києві.

Ратушний із першого дня повномасштабного вторгнення РФ пішов на фронт. Спочатку воював під Києвом, а згодом у складі 93 ОМБР "Холодний яр" звільнив Тростянець. Воював у Сумській області та під Ізюмом, де й загинув.

"Він був відважний і нікого не боявся. Роман пішов захищати Україну з самого початку повномасштабного вторгнення російських варварів. Перед від'їздом на фронт, він заїжджав у мерію, ми говорили з ним, обговорювали його ідеї та будували плани. Я переконаний, що ім'я Романа буде увічнено у назві вулиці у Києві. Світла пам'ять Роману, справжньому воїну", — написав мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляє кореспондент Фокусу, під час виступу Сергія Стерненка на церемонії прощання з Ратушним у столиці спрацювали сирени повітряної тривоги.

Біографія Романа Ратушного

Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року в Києві в сім'ї активіста громадського руху "Збережи старий Київ" Тараса Ратушного та письменниці, поетеси Світлани Поваляєвої, яка претендувала на звання секс-символу української літератури у 2008 році.

Роман Ратушний здобув юридичну освіту, брав участь у Революції Гідності. 2018 року очолив громадську ініціативу "Захистимо Протасів Яр", яка вже наступного року стала громадською організацією. Роман, як і інші активісти, хотів зберегти зелену зону в Протасовому Яру і не допустити забудови трьох багатоповерхових будинків. У 2020 році Київська міськрада все ж таки повернула цій території статус зеленої зони.

Під час місцевих виборів 2020 року Роман Ратушний балотувався до Київської міськради від партії "Удар", водночас не будучи членом самої партії Віталія Кличка.

Ратушний також був учасником акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. Його підозрювали, що він нібито кинув у будівлю Офісу Президента запалений фаєр і пошкодив фасад.

Фокус вже писав про те, що Роман Ратушний був розвідником у 93 ОМБР і загинув під час виконання бойового завдання.