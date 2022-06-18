Киев попрощался с погибшим на войне с Россией активистом Романом Ратушным

Ратушный, который не дожил несколько недель до своего 25-летия, погиб в бою с войсками РФ под Изюмом.

Роман Ратушный стал известен благодаря своей общественной деятельности, нацеленной на защиту от застройки Протасового Яра в Киеве. Также он активно участвовал в Революции Достоинства. Сейчас его именем хотят назвать улицу Волгоградскую возле Протасового Яра в Киеве.

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Роман Ратушный погиб под Изюмом во время выполнения боевого задания 9 июня, а 18 июня состоялась церемония прощания в погибшим активистом и участником войны с Россией. Его похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Ратушный с первого дня полномасштабного вторжения РФ ушел на фронт. Сначала воевал под Киевом, а потом в составе 93 ОМБР "Холодный яр" освободил Тростянец. Воевал в Сумской области и под Изюмом, где и погиб.

"Он был отважным и никого не боялся. Роман пошел защищать Украину с самого начала полномасштабного вторжения российских варваров. Перед отъездом на фронт, он заезжал в мэрию, мы говорили с ним, обсуждали его идеи и строили планы. Я убежден, что имя Романа будет увековечено в названии улицы в Киеве. Светлая память Роману, настоящему воину", — написал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Как сообщает корреспондент Фокуса, во время выступления Сергея Стерненко на церемонии прощания с Ратушным в столице сработали сирены воздушной тревоги.

Биография Романа Ратушного

Роман Ратушный родился 5 июля 1997 года в Киеве в семье активиста общественного движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного и писательницы, и поэтессы Светланы Поваляевой, которая претендовала на звание секс-символа украинской литературы в 2008 году.

Роман Ратушный получил юридическое образование, принимал участие в Революции Достоинства. В 2018 году возглавил общественную инициативу "Защитим Протасов Яр", которая уже в следующем году стала общественной организацией. Роман, как и другие активисты хотел сберечь зеленую зону в Протасовом Яру и не допустить застройки трех многоэтажных домов. В 2020 году Киевский горсовет все же вернул этой территории статус зеленой зоны.

Во время местных выборов 2020 года Роман Ратушный баллотировался в киевский горсовет от партии "Удар", при этом не являясь членом самой партии Виталия Кличко.

Ратушный также был участником акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. Его подозревали в том, что он якобы бросил в здание Офиса Президента зажженный файер и повредил фасад.

Фокус уже писал о том, что Роман Ратушный был разведчиком в 93 ОМБР и погиб во время выполнения боевого задания.