Хулиганство на Банковой: суд отправил под арест Ратушного, который якобы бросил файер

Подозреваемый не признал вину и заявил о фотографии, "домонтированной" на видео Антона Геращенко.

Печерский суд Киева отправил под домашний арест общественного деятеля Романа Ратушного, которого подозревают в хулиганстве под Офисом президента. Об этом сообщает издание "Левый берег".

Согласно решению суда, глава общественной организации "Защитим Протасов Яр" должен до 24 мая круглосуточно находиться дома и носить электронный браслет. Судья признала, что прокуратура предоставила достаточно фактов и обоснованно потребовала именно такую меру пресечения.

Романа Ратушного подозревают в том, что он якобы бросил в здание Офиса президента зажженный файер и повредил фасад. Как считает следствие, активист действовал в сговоре и заблаговременно приготовил шашку. Народные депутаты Ярослав Юрчишин ("Голос") и Владимир Арьев ("Европейская солидарность") ходатайствовали о взятии мужчины на поруки. Об этом же просили соседи Романа, однако суд отклонил ходатайство.

[ + – ] Роман Ратушный в суде Фото: Суспільне

Сам подозреваемый заявил, что был на акции протеста в поддержку Сергея Стерненко, однако не совершал хулиганских действий на Банковой. По его словам, единственным доказательством вины является фотография, "домонтированная к видео Геращенко" (Антон Геращенко — заместитель министра МВД Украины).

[ + – ] Скриншот из видео Антона Геращенко Фото: Скриншот

Такую же позицию отстаивает его адвокат Евгения Закревская. Она подчеркнула, что ходатайство об аресте Романа Ратушного подали до того, как его признали подозреваемым. По мнению Закревской, в материалах ходатайства нет квалифицирующего признака преступления.

"Заявлений от пострадавших не поступало. Столкновений с полицейскими не установлено. Предметом, который, как считают, нужен для причинения телесных повреждений считается файер. Но зданию нельзя нанести телесные повреждения", — отметила Закревская.

[ + – ] Адвокат Евгения Закревская Фото: Twitter Stas Yurchenko

Она обратила внимание, что в протоколе опознания на фото Романа Ратушного стоит розовая отметка, которой нет у других лиц. Кроме того, на снимке у ее клиента есть щетина, которой не было во время акции на Банковой.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко выложил в соцсети "Фейсбук" видео с фрагментами записей, сделанных во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта. В титрах указаны имена людей, которые по версии полиции наносил ущерб государственному имуществу у Офиса президента: