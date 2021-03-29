Хуліганство на Банковій: суд відправив під арешт Ратушного, який нібито кинув фаєр

Підозрюваний не визнав провину і заявив про фотографію, "домонтовану" на відео Антона Геращенка.

Печерський суд Києва відправив під домашній арешт громадського діяча Романа Ратушного, якого підозрюють в хуліганстві під Офісом президента. Про це повідомляє видання "Лівий берег".

Згідно з рішенням суду, голова громадської організації "Захистимо Протасів Яр" повинен до 24 травня цілодобово перебувати вдома і носити електронний браслет. Суддя визнала, що прокуратура надала достатньо фактів та обґрунтовано вимагала саме такий запобіжний захід.

Романа Ратушного підозрюють в тому, що він нібито кинув у будівлю Офісу президента запалений фаєр і пошкодив фасад. Як вважає слідство, активіст діяв у змові та завчасно приготував шашку. Народні депутати Ярослав Юрчишин ("Голос") і Володимир Ар'єв ("Європейська солідарність") клопотали про взяття чоловіки на поруки. Про це ж просили сусіди Романа, проте суд відхилив клопотання.

[ + – ] Роман Ратушний в суді Фото: Суспільне

Власне підозрюваний заявив, що був на акції протесту на підтримку Сергія Стерненка, однак не здійснював хуліганських дій на Банковій. За його словами, єдиним доказом провини є фотографія, "домонтована до відео Геращенка" (Антон Геращенко — заступник міністра МВС України).

[ + – ] Скріншот із відео Антона Геращенка Фото: Скриншот

Таку ж позицію відстоює його адвокатка Євгенія Закревська. Вона підкреслила, що клопотання про арешт Романа Ратушного подали до того, як його визнали підозрюваним. На думку Закревської, у матеріалах клопотання немає кваліфікуючої ознаки злочину.

"Заяв від постраждалих не надходило. Сутичок із поліцейськими не встановлено. Предметом, який, як вважають, потрібен для заподіяння тілесних ушкоджень вважається фаєр. Але будівлі не можна нанести тілесні ушкодження", — зазначила Закревська.

[ + – ] Адвокатка Євгена Закревська Фото: Twitter Stas Yurchenko

Вона звернула увагу, що в протоколі впізнання на фото Романа Ратушного стоїть рожева позначка, якої немає в інших осіб. Крім того, на знімку в її клієнта є щетина, якої не було під час акції на Банковій.

Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко виклав у соцмережі "Фейсбук" відео із фрагментами записів, зроблених під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня. У титрах вказані імена людей, які за версією поліції, завдавали шкоди державному майну біля Офісу президента.