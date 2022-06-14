В боях под Изюмом погиб украинский активист Роман Ратушный (фото)

Украинский военный был разведчиком в 93 ОМБР и погиб во время выполнения боевого задания. Он был на фронте с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

9 июня в боях под Изюмом Харьковской области погиб лидер общественной организации "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный. Он был разведчиком в 93 отдельной механизированной бригаде и погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили на странице организации в Facebook, которую украинский защитник возглавлял.

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"Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", — написали в организации "Защитим Протасов Яр".

[ + – ] Роман Ратушный с побратимом

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину Роман Ратушный отправился на фронт и принимал участие в боях под Киевом. Потом, уже в составе 93 ОМБР "Холодный яр" освободил Тростянец. Он воевал в Сумской области и под Изюмом. О дате похорон погибшего украинского военного будет объявлено позже.

Что известно о Романе Ратушном

5 июля Роману могло бы исполнится 25 лет. В 17 лет он отправился на Революцию Достоинства в Киеве. Роман Ратушный стал известный благодаря своей общественной деятельности, нацеленной на защиту от застройки Протасового Яра в украинской столице. Также в начале 2021 года он получил подозрение и был отправлен под арест после акции в поддержку активиста Сергея Стерненко под Офисом президента. Тогда участники протеста выбили стекла у входящих дверей и пытались поджечь табличку "Президент Украины". Однако спустя почти месяц Романа Ратушного отпустили, его подозревали в хулиганстве.

Напомним, 10 июня стало известно, что 47-й отдельный батальон ВСУ, созданный при участии Валерия Маркуса, понес первые потери. Военные Владимир Кот и Сергей Савкевич погибли при выполнении боевого задания.