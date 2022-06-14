У боях під Ізюмом загинув український активіст Роман Ратушний (фото)

Український військовий був розвідником у 93 ОМБР та загинув під час виконання бойового завдання. Він був на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

9 червня у боях під Ізюмом Харківської області загинув лідер громадської організації "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний. Він був розвідником у 93 окремій механізованій бригаді та загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомили на сторінці організації у Facebook, яку очолював український захисник.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Ромчик був найкращим із нас, відчайдушним, який завжди був першим у будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою він був у розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", — написали в організації "Захистимо Протасів Яр".

[ + – ] Роман Ратушний з побратимом

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Роман Ратушний вирушив на фронт і брав участь у боях під Києвом. Згодом, уже у складі 93 ОМБР "Холодний яр" звільнив Тростянець. Він воював у Сумській області та під Ізюмом. Про дату похорону загиблого українського військового буде оголошено пізніше.

Що відомо про Романа Ратушного

5 липня Роману могло б виповнитися 25 років. У 15 років він вирушив на Революцію Гідності у Києві. Роман Ратушний став відомим завдяки своїй громадській діяльності, націленій на захист від забудови Протасового Яру в українській столиці. Також на початку 2021 року він отримав підозру та був відправлений під арешт після акції на підтримку активіста Сергія Стерненка під Офісом президента. Тоді учасники протесту вибили шибки біля вхідних дверей і намагалися підпалити табличку "Президент України". Проте через майже місяць Романа Ратушного відпустили, його підозрювали в хуліганстві.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що 47-й окремий батальйон ЗСУ, створений за участю Валерія Маркуса, зазнав перших втрат. Військові Володимир Кіт і Сергій Савкевич загинули під час виконання бойового завдання.