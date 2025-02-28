Мать потеряла обоих сыновей: на фронте погиб брат известного активиста Романа Ратушного Василий

Василий Ратушный был оператором БПЛА в "Птицах Мадьяра". Он погиб в результате попадания дрона.

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На войне с российскими оккупантами погиб старший брат известного активиста Романа Ратушного, который погиб в 2022 году, Василий Ратушный. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его мать, украинская писательница, поэтесса, журналистка Светлана Поваляева.

"27 февраля 2025 года ночью на боевом выезде от прямого прилета FPV погиб пилот БПЛА "Птиц Мадьяра" Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", — написала она.

В 2022 году на войне погиб младший сын Светланы Поваляевой — журналист, активист, общественный деятель и доброволец Роман Ратушный. Он провел последний бой в Изюмском районе Харьковской области. В его честь названа улица в Киеве вблизи Протасова Яра, за сохранение которого Роман боролся до полномасштабного вторжения.

Братья Ратушные были активными участниками событий Революции Достоинства.

Напомним, что 9 июня 2022 года в боях под Изюмом Харьковской области погиб лидер общественной организации "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный. Он был разведчиком в 93 отдельной механизированной бригаде и погиб во время выполнения боевого задания.

18 июня с Романом Ратушным попрощались в Киеве. Ратушный с первого дня полномасштабного вторжения РФ ушел на фронт. Сначала воевал под Киевом, а затем в составе 93 ОМБР "Холодный яр" освободил Тростянец. Воевал в Сумской области и под Изюмом, где и погиб.