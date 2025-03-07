"Неоднократно спасал побратимов, вынося на плечах": погиб комбат 37-й бригады морской пехоты ВСУ

С начала широкомасштабного вторжения Владимир Стогний служил в рядах 60 отдельной механизированной бригады, занимал должность командира разведвзвода. Лично участвовал во многих тяжелых боях во время деоккупации правого берега Херсонщины и во время обороны города Бахмут.

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Погиб командир 1 батальона морской пехоты 37 отдельной бригады морской пехоты Владимир Стогний. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

"С глубокой скорбью в наших сердцах сообщаем о большой потере для нашей семьи морских пехотинцев — гибели командира 1 батальона морской пехоты 37 отдельной бригады морской пехоты, старшего лейтенанта Стогния Владимира Сергеевича — настоящего воина, который посвятил свою жизнь борьбе за Украину и украинский народ", — говорится в публикации.

Обстоятельства гибели комбата в сообщении не уточняются.

Отмечается, что старший лейтенант Стогний имел позывной "Золотой". Он начал свой боевой путь в 2015 году, выполнял боевые задачи в секторе АТО, впоследствии ООС.

С начала широкомасштабного вторжения служил в рядах 60 отдельной механизированной бригады, занимал должность командира разведвзвода. Лично участвовал во многих тяжелых боях во время деоккупации правого берега Херсонщины и во время обороны города Бахмут.

В бригаде говорят, что комбат неоднократно спасал побратимов, вынося раненых на плечах с поля боя, сам также был ранен во время одного из многочисленных боев.

Осенью 2024 года присоединился в ряды 37 отдельной бригады морской пехоты, временно исполнял обязанности командира 1 батальона морской пехоты, после чего официально занял должность комбата и неоднократно участвовал в боях бок о бок со своими бойцами.

Напомним, что ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб старший брат известного активиста Романа Ратушного, который погиб в 2022 году, Василий Ратушный.

24 февраля сообщалось, что украинский актер и защитник Алексей Самойленко, который играл в сериале "Доктор Вера" и фильме "Прогулка в пустоте", погиб на фронте.