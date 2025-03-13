На войне погиб основатель "Сармат TV" и блогер Антон Пшеничный

Уроженец Бердянска всегда занимал активную гражданскую позицию и был депутатом местного горсовета.

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13 марта во время выполнения боевого задания на Торецком направлении погиб бердянец Антон "Гомер" Пшеничный, известный гражданский активист, блогер и бывший депутат Бердянского горсовета. Об этом сообщает издание "Бердянск 24" со ссылкой на собратьев Пшеничного в Facebook.

"Антон всегда занимал активную гражданскую позицию и был известен в Бердянске благодаря своей деятельности в составе "Сармат TV" — он был одним из основателей. 18 марта ему должен был бы исполниться 31 год", — сказано в сообщении.

Прощание с героем состоится в Киеве 18 марта.

Известно, что Антон Пшеничный служил в полку спецназначения "Сафари", штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость", был известен под позывным "Гомер".

Антон всегда занимал активную гражданскую позицию и был известен в Бердянске благодаря своей деятельности.

В октябре 2020 года Антон Пшеничный был избран депутатом Бердянского горсовета, но уже в декабре того же года, в знак протеста, по собственной инициативе сложил мандат из-за того, что этот орган оказался подконтрольным нардепу от ОПЗЖ Александру Пономареву, который позже был обвинен в сотрудничестве с россиянами и был задержан СБУ.

Напомним, в начале марта стало известно, что погиб командир 1 батальона морской пехоты 37 отдельной бригады морской пехоты Владимир Стогний. С начала полномасштабного вторжения Владимир Стогний служил в рядах 60 отдельной механизированной бригады, занимал должность командира разведвзвода. Лично участвовал во многих тяжелых боях во время деоккупации правого берега Херсонщины и во время обороны города Бахмут.