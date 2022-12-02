Путін готовий до мирних переговорів, але США не визнають "нових територій РФ", — Пєсков

Спікер Кремля відповів на запитання журналістів про те, чи готова РФ вивести війська з України майже через 10 місяців війни. Заява Пєскова відбулася після слів президента Байдена, який назвав умову для переговорів з Путіним.

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Російський президент Володимир Путін відкритий для переговорів для того, щоб забезпечити інтереси Москви, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков. Про це повідомляє російське інформагентство "РИА Новости".

Водночас, спікер Кремля нарік на те, що США не визнають як "нові російські території" окуповані військами РФ частини України.

Пєсков заявляє, що найкращий шлях досягнення взаємних цілей — це дипломатія.

На запитання журналістів про те, чи готова РФ вивести війська з України майже через 10 місяців воєнних дій, Пєсков відповів, що "спецоперація триває".

"Сполучені Штати, як і раніше, не визнають нові території у складі РФ і, звичайно, це суттєво ускладнює пошук якогось можливого ґрунту для взаємного обговорення, — заявив прессекретар. — Друге, президент РФ завжди був і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення наших інтересів".

За словами Пєскова, саме Путін ще до масштабного вторгнення російських військ в Україну спробував провести переговори на основі підготовлених текстів — зі США, НАТО та ОБСЄ. Однак, за словами Пєскова, на таку пропозицію не було очікуваного в РФ відгуку.

Коментар кремлівського прессекретаря пішов після заяви Джо Байдена, який напередодні сказав, що поки що він не має планів контактувати з Путіним, але він міг би з ним поговорити, якби той продемонстрував інтерес до завершення війни. За словами Байдена, він готовий до переговорів із Путіним, але лише після консультацій із НАТО та союзниками.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська, можливо, відступають із Запорізької області, оскільки не в змозі захистити ключові об'єкти. Про це йдеться у свіжому зведенні аналітиків із ISW.

Нагадаємо, що представники США намагаються переконати близькосхідних партнерів передати Україні системи ППО NASAMS.