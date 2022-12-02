Возможное отступление ВС РФ из Запорожской области: не могут защитить ключевые объекты, — ISW

По информации военных исследователей, отвод войск с критически важных позиций может указывать на то, что российские силы не в состоянии защитить всю линию фронта в Запорожской области и выбирают предпочтительные районы. Возможно, это только ротация.

Related video

Текущая активность российских войск в районе Запорожской АЭС может указывать на то, что ВС РФ не в состоянии защитить важные оккупированные объекты, об этом сообщают американские аналитики из "Института исследования войны" в своей сводке за 1 декабря.

Отмечается, что российский президент Владимир Путин решил отвести войска из нескольких ключевых городов в регионе и эвакуировать своих ставленников.

Такое развитие событий, возможно, служит свидетельством того, что российские силы не в состоянии защищать критически важные районы на фоне усиливающихся ударов украинской артиллерии, допускают военные исследователи.

[ + – ] Карта военных действий в Запорожской области

Аналитики, опирающиеся на данные из открытых источников, приводят сообщение Генштаба ВСУ, сообщившего 1 декабря о том, что ВС РФ вывели или продолжают выводить личный состав из Пологов, Михайловки и Инженерного в Запорожской области.

По данным украинских военных, российская оккупационная администрация в селе Бурчак проводят перепись и готовят эвакуацию. Такая активность последовала после ударов ВСУ по позициям россиян в Мирном, Токмаке, Инженерном, Пологах, Ясном и Конских Раздорах.

"Российские войска могут отводить личный состав с позиций, близких к линии фронта в Запорожской области, дабы минимизировать последствия украинских ударов по местам сосредоточения российской живой силы и техники", — отметили исследователи, добавив, что отвод войск с критически важных позиций может свидетельствовать о том, что российские силы не могут защитить всю линию фронта в Запорожской области и выбирают предпочтительные районы.

Вместе с тем, в ISW уточнили, что, возможно, в Москве решили провести ротацию группировки в регионе Запорожской области и, возможно, на эти позиции вернутся уже другие военнослужащие.

Ранее Фокус сообщал, что Крымский полуостров готовят к мобилизации, а в Керчи собирают данные военнообязанных. Военкомы раздают повестки на оккупированном полуострове еще с конца ноября.

Напомним, что, согласно, новой сводке Генштаба ВСУ, потери российских войск на войне в Украине оцениваются в более чем 90 тысяч человек.