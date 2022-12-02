Можливий відступ ЗС РФ із Запорізької області: не можуть захистити ключові об'єкти, — ISW

За інформацією військових дослідників, відведення військ із критично важливих позицій може вказувати на те, що російські сили не в змозі захистити всю лінію фронту в Запорізькій області та обирають кращі райони. Можливо, це лише ротація.

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Поточна активність російських військ поблизу Запорізької АЕС може вказувати на те, що ЗС РФ не може захистити важливі окуповані об'єкти, про це повідомляють американські аналітики з "Інституту дослідження війни" у своєму зведенні за 1 грудня.

Зазначається, що російський президент Володимир Путін вирішив відвести війська з кількох ключових міст у регіоні та евакуювати своїх ставлеників.

Такий розвиток подій, можливо, є свідченням того, що російські сили не в змозі захищати критично важливі райони на тлі посилення ударів української артилерії, припускають військові дослідники.

[ + – ] Карта воєнних дій у Запорізькій області

Аналітики, що спираються на дані з відкритих джерел, наводять повідомлення Генштабу ЗСУ, який повідомив 1 грудня про те, що ЗС РФ вивели або продовжують виводити особовий склад із Пологів, Михайлівки та Інженерного у Запорізькій області.

За даними українських військових, російська окупаційна адміністрація у селі Бурчак проводить перепис та готує евакуацію. Така активність була після ударів ЗСУ по позиціях росіян у Мирному, Токмаку, Інженерному, Пологах, Ясному та Кінських Роздорах.

"Російські війська можуть відводити особовий склад із позицій, близьких до лінії фронту в Запорізькій області, щоб мінімізувати наслідки українських ударів по місцях зосередження російської живої сили та техніки", — зазначили дослідники, додавши, що відведення військ з критично важливих позицій може свідчити про те, що російські сили не можуть захистити всю лінію фронту у Запорізькій області та обирають кращі райони.

Разом з тим, у ISW уточнили, що, можливо, у Москві вирішили провести ротацію угруповання у регіоні Запорізької області і, можливо, на ці позиції повернуться вже інші військовослужбовці.

Раніше Фокус повідомляв, що Кримський півострів готують до мобілізації, а в Керчі збирають дані військовозобов'язаних. Військкоми роздають повістки на окупованому півострові ще з кінця листопада.

Нагадаємо, що, згідно з новим зведенням Генштабу ЗСУ, втрати російських військ на війні в Україні оцінюються у понад 90 тисяч осіб.