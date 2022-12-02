Росія втратила вбитими понад 90 тисяч солдатів за час війни в Україні, — Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 650 військових лише за 1 грудня. ЗСУ знищили майже 3 тисячі танків і 6 тисяч бойових машин.

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За 282 дні повномасштабної війни в Україні було вбито 90 090 російських окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ).

Російська армія втратила вбитими 650 лише за 1 грудня.

Втрати російської військової техніки:

2916 танків (+1 за добу);

5883 бойові броньовані машини (+6);

1905 артилерійських систем (+2);

395 одиниць РСЗВ;

210 засобів ППО (+1);

280 літаків (+2);

262 вертольоти (+1);

1564 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2);

531 крилата ракета;

16 кораблів/катерів;

4 464 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+23);

163 одиниці спеціальної техніки.

Українські військові за 1 грудня, за даними Генштабу, відбили атаки близько 14 населених пунктів — Новоселівського, Стельмахівки, Краснопопівки та Білогорівки Луганської області, а також Григорівки, Виїмки, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Сєверного, Первомайського, Красногорівки та Мар'їного Донецької області.

Нагадаємо, що в Офісі президента України раніше озвучили кількість незворотних втрат РФ за час повномасштабної війни. Показник становив близько 200 тисяч осіб.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала про загибель понад 100 тисяч військових ЗСУ. У Єврокомісії пізніше вибачилися за помилку голови відомства й уточнили, що вона мала на увазі загальну кількість загиблих і поранених.

Радник ОП Олексій Арестович назвав таку цифру помилкою, за його даними, загинули трохи більше 10 тисяч українських солдатів.

Американський Інститут вивчення війни повідомляв про великі втрати росіян під Бахмутом. Це місто, за оцінками аналітиків, не принесе ворогові великої оперативної користі в разі його захоплення.

ЗС РФ із кінця травня, за даними експертів, витрачають бойові ресурси на захоплення невеликих населених пунктів навколо Бахмута. За цей час вони мали дуже незначні успіхи.