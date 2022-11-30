Єврокомісія: "За час війни загинули 100 тисяч українських військових і 20 тисяч цивільних"

За словами Урсули фон дер Ляєн, Росія завдала збитків Україні, які оцінюються в 600 мільярдів євро. Але Євросоюз має механізми змусити РФ заплатити, оскільки 300 мільярдів євро резервів російського Центробанку вже заблоковані.

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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має заплатити за свої жахливі злочини, у тому числі за агресію проти суверенної держави. За її словами, на сьогодні в Україні загинули понад 20 тисяч мирних громадян і 100 тисяч військовослужбовців. Відео виступу президентки Єврокомісії опубліковане у Twitter.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Усі ми пам'ятаємо жахи Бучі", — заявила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії зазначила, що ЄС продовжує підтримувати Міжнародний кримінальний суд і пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та кримінального переслідування злочинів внаслідок російської агресії. Для цього Єврокомісія готова розпочати діалог із міжнародною спільнотою, щоб отримати максимальну підтримку.

Крім того, фон дер Ляєн озвучила розмір завданих Україні збитків. За її словами, руйнування внаслідок війни в країні оцінюються в 600 мільярдів євро.

"Росія має також фінансово заплатити за заподіяне нею спустошення. Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи повинні відшкодувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни", — сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС має кошти, щоб змусити Росію заплатити, оскільки 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку було заблоковано, а 19 мільярдів євро грошей російських олігархів заморозили. За словами голови Єврокомісії, у короткостроковій перспективі може бути створена структура для управління цими коштами і їхнього інвестування.

"А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні", — підсумувала фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у ЄС працюють над тим, щоб завдати удару по найболючіших місцях РФ, щоб послабити її здатність вести війну проти України.

Міністри енергетики країн Європейського союзу 24 листопада погодилися виключити російський газ із контрактів на спільні закупівлі. У заяві Єврокомісії сказано, що європейські країни закуповуватимуть газ на міжнародному ринку та відмовляться від постачання блакитного палива з Росії.