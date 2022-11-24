"За варварську війну": Євросоюз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа вдарить РФ по найболісніших місцях, щоб вона припинила воювати в Україні. Сполучені Штати тим часом частково ослаблюють антиросійські санкції.

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Європейський Союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції під час візиту до Фінляндії, пише газета The Guardian.

За її словами, в ЄС працюють над тим, щоб ударити РФ по найболісніших місцях і послабити здатність воювати в Україні.

"Я можу оголосити, що ми працюємо повним ходом над дев'ятим пакетом санкцій", — заявила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії впевнена у швидкому утвердженні глобального обмеження цін на російську нафту з країнами G7 та іншими партнерами.

"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Володимира Путіна та його незаконну і варварську війну", — підсумувала вона.

Урсула фон дер Ляєн не навела подробиць про те, які обмеження може містити новий раунд санкцій ЄС.

Нагадаємо, що Європарламент 23 листопада визнав Росію країною-спонсором тероризму. Євродепутати вважають за потрібне розробити суттєві санкції та створити умови щодо міжнародної ізоляції агресора.

США частково послабили санкції проти РФ. Американські фірми можуть проводити операції з російськими підсанкційними компаніями для гарантування безпеки польотів цивільної авіації.

Незважаючи на розмови про обмеження закупівель російської нафти, деякі європейські країни продовжують це робити. Болгарія нещодавно домовилася з "Лукойлом" про експорт російських нафтопродуктів в обхід ембарго.

У листопаді сильно збільшився експорт дизельного палива з Росії до ЄС. Західні експерти пояснюють це тим, що Москва намагається одержати максимальний прибуток до повного запуску ембарго.