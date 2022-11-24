"За варварскую войну": Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа ударит РФ по самым больным местам, чтобы она прекратила воевать в Украине. Соединенные Штаты тем временем частично ослабляют антироссийские санкции.

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Европейский Союз готовит девятый пакет санкций против России. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время визита в Финляндию, пишет газета The Guardian.

По ее словам, в ЕC работают над тем, чтобы ударить РФ по самым болезненным местам и ослабить способность воевать в Украине.

"Я могу объявить, что мы работаем полным ходом над девятым пакетом санкций", — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии уверена в скором утверждении глобального ограничения цен на российскую нефть со странами G7 и другими партнерами.

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Владимира Путина и его незаконную и варварскую войну", — заключила она.

Урсула фон дер Ляйен не привела подробностей о том, какие ограничения может содержать новый раунд санкций ЕС.

Напомним, что Европарламент 23 ноября признал Россию страной-спонсором терроризма. Евродепутаты считают нужным разработать существенные санкции и создать условия по международной изоляции агрессора.

США частично ослабили санкции против РФ. Американские фирмы могут проводить операции с российскими подсанкционными компаниями для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Несмотря на разговоры об ограничении закупок российской нефти, некоторые европейские страны продолжают делать это. Болгария недавно договорилась с "Лукойлом" про экспорт российских нефтепродуктов в обход эмбарго.

В ноябре сильно увеличился экспорт дизельного топлива из России в ЕС. Западные эксперты поясняют это тем, что Москва пытается получить максимальную прибыль до полного запуска эмбарго.