Согласно релизу Минфина США, ограничения решили ослабить в отношении компаний, которые позволят Штатам обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

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Официальный Вашингтон разрешил проводить операции с некоторыми российскими подсанкционными компаниями. Об этом говорится в пресс-релизе, который был обнародован пресс-службой министерства финансов США.

В частности, США разрешили своим фирмам проводить операции с некоторыми подсанкционными компаниями из РФ. Речь идет о предприятиях, сотрудничество с которыми позволит Соединенным Штатам обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

"Все операции, связанные и необходимые для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием одной или нескольких заблокированных организаций, разрешены, при условии, что: воздушное судно зарегистрировано исключительно за пределами Российской Федерации, а товары, технологии или услуги, которые предоставляются, экспортируются или реэкспортируются, предназначены для использования на воздушных судах, эксплуатируемых исключительно в целях гражданской авиации", — говорится в пресс-релизе, который был обнародован Минфином США.

Операции с подсанкционными компаниями, как сказано в документе, запрещены, если в них участвует Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России и министерство финансов страны-агрессора.

Пропагандистское агентство ТАСС утверждает, что под ослабление ограничений попал оператор деловой авиации на Мальте Emperor Aviation, офисы которого работают в Москве и на территории островного государства.

Отметим, что 14 ноября США и Канада также должны ввести новые санкции против России. Ограничения коснутся компаний и физических лиц, которые участвовали в закупке вооружения, необходимого для ведения боевых действий в Украине.

Также сообщалось, что США больше не признают Россию страной с рыночной экономикой.