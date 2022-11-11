Вашингтон больше не признает Россию страной с рыночной экономикой, - СМИ

В США считают, что российское правительство слишком сильно влияет на экономику страны.

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В Министерстве торговли Соединенных Штатов Америки заявили о лишении Российской Федерации статуса страны с рыночной экономикой. Об этом пишет Financial Post.

В публикации говорится, что в результате этого решения, ограничения начислений антидемпинговых пошлин на российскую импортную продукцию будут сняты.

Отмечается, что статус государства с рыночной экономикой Россия получила от США ровно двадцать лет назад. Этот шаг имел большое значения для дальнейшей интеграции РФ в мировую торговлю.

Пот данным США, российская экономика больше не может в полной мере считаться рыночной. Причиной тому стало "широкое" вмешательство российских политиков. В Министерстве торговли отмечают, что сегодня РФ не может объективно оценить импорт своих товаров в США.

"Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику", — заключили в министерстве.

Авторы публикации также подчеркивают, что присвоение Российской Федерации статуса страны с рыночной экономикой поспособствовало вступлению страны во Всемирную торговую организацию в 2012 году.

В 2021 году американская сторона заявляла, что у России есть право оспорить решение Содеянных Штатов о выключении РФ из Всемирной торговой организации. Однако после полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины, позиция США по отношению к Кремлю несколько поменялась.

В Вашингтоне ввели по отношению к России целый ряд санкций, частично отрезав страну от мировой экономики. В след за этим многие западные компании добровольно ушли с российского рынка в знак солидарности с Украиной.

О разрушительном влиянии санкций на российскую экономику упоминала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению России не удастся избежать пагубных последствий экономической изоляции.

Напомним, что эксперты прогнозируют падение ВВП Украины более чем на 30% процентов в 2022 году. При этом в НБУ предвидят рост зарплат и снижение инфляции.

Также Фокус писал, что Украина получила от МВФ 1,3 млрд долларов. Финансовая помощь в первую очередь пойдет на усиление армии, пенсии и социальные программы.