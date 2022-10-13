Украина получила от МВФ экстренные $1,3 млрд: куда потратят деньги

По данным МВФ, экономика Украины по итогам этого года упадет на 35%. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева считает, что стране нужно выделять каждый месяц до 4 миллиардов долларов на покрытие основных расходов.

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Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) 1,3 млрд долларов в качестве экстренного финансирования. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Деньги, по его сведениям, потратят на финансирование первоочередных потребностей страны: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

МВФ выделил Украине 2,7 миллиарда долларов после начала полномасштабной войны с Россией, проинформировал глава правительства.

В ближайшее время украинские власти вместе с фондом начнут готовить новую специальную программу сотрудничества, которая заработает в следующем году.

МВФ поддержал инициативу президента Владимира Зеленского по созданию постоянного форума для экономической и финансовой поддержки Украины, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"Мы работаем над этим и соберем этот форум как можно скорее. Это путь к полноценной программе, к созданию которой вы призывали, и мы с вами двигаемся в направлении сильной Украины", – подчеркнула она.

По данным Георгиевой, в МВФ уже создали платформу для форума на основе программы мониторинга Исполнительного совета.

Расходы МВФ на поддержку правительства Украины

Директор-распорядитель МВФ на ежегодной встрече в Вашингтоне 12 октября заявила, что Украине требуется от 3 до 4 миллиардов долларов внешней помощи каждый месяц на поддержку работы правительства.

Эти деньги должны пойти на самые основные экономические нужды — социальные услуги, инфраструктуру и расходы на энергию.

Министр финансов Украины Сергей Марченко уже обсудил с представителями МВФ возможность новой кредитной программы для покрытия бюджетных расходов в 2023 году.

Министр уверен, что в следующем году Украина будет нуждаться в дополнительном финансировании в размере 3,5 млрд долларов каждый месяц.

Марченко увидел постепенное восстановление экономики Украины. По его словам, при активной фазе боевых действий важно запустить программу сотрудничества с МВФ, чтобы стабильно работала финансовая система страны.

Напомним, что МВФ спрогнозировал резкое падение украинской экономики — по итогам 2022 года оно составит 35%. Инфляция в Украине будет более 20%.

Ранее в МВФ говорили, что 1,3 млрд долларов пойдут на покрытие потребностей платежного баланса Украины.

Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики. В прогнозе фонда в апреле этого года рост мировой экономики замедлится с 6,1% до 3,6%.