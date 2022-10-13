Україна отримала від МВФ екстрені $1,3 млрд: куди витратить гроші

За даними МВФ, економіка України за підсумками цього року знизиться на 35%. Директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва вважає, що країні потрібно виділяти щомісяця до 4 мільярдів доларів на покриття основних видатків.

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Україна отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 1,3 млрд доларів як екстрене фінансування. Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Гроші, за його даними, витратять на фінансування першочергових потреб країни: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки.

МВФ надав Україні 2,7 мільярда доларів після початку повномасштабної війни з Росією, поінформував глава уряду.

Найближчим часом українська влада разом із фондом почне готувати нову спеціальну програму співробітництва, яка запрацює наступного року.

МВФ підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо створення постійного форуму для економічної та фінансової підтримки України, заявила директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва.

"Ми працюємо над цим і зберемо цей форум якнайшвидше. Це шлях до повноцінної програми, до створення якої ви закликали, і ми з вами рухаємося в напрямку сильної України", — наголосила вона.

За даними Георгієвої, МВФ уже створив платформу для форуму на основі програми моніторингу Виконавчої ради.

Витрати МВФ на підтримку уряду України

Директорка-розпорядниця МВФ на щорічній зустрічі у Вашингтоні 12 жовтня заявила, що Україні потрібно від 3 до 4 мільярдів доларів зовнішньої допомоги щомісяця на підтримку роботи уряду.

Ці гроші мають піти на основні економічні потреби — соціальні послуги, інфраструктуру та витрати на енергію.

Міністр фінансів України Сергій Марченко вже обговорив із представниками МВФ можливість нової кредитної програми для покриття бюджетних видатків у 2023 році.

Міністр упевнений, що наступного року Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 3,5 млрд доларів щомісяця.

Марченко побачив поступове відновлення економіки України. За його словами, за активної фази бойових дій важливо запустити програму співпраці з МВФ, щоб стабільно працювала фінансова система країни.

Нагадаємо, що МВФ спрогнозував різке падіння української економіки — за підсумками 2022 року воно становитиме 35%. Інфляція в Україні буде понад 20%.

Раніше в МВФ говорили, що 1,3 млрд доларів підуть на покриття потреб платіжного балансу України.

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки. У прогнозі фонду у квітні цього року зростання світової економіки сповільниться з 6,1% до 3,6%.