"Шок після шоку": МВФ погіршує прогноз зростання глобальної економіки, — Bloomberg

Невтішні прогнози МВФ пов'язані з підвищенням світових цін на продовольство й енергоносії, а також із динамікою економічного зростання Китаю.

Міжнародний валютний фонд суттєво знизить прогноз зростання світової економіки у своєму оновленому огляді. Цьому сприяє стабільне зростання цін на продовольство й енергоносії, а також уповільнення припливу капіталу на ринки, що розвиваються, повідомляє агентство Bloomberg.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Видання наводить слова директорки Департаменту стратегії, політики й аналізу МВФ Джейли Пазарбашиоглу, яка також зазначає вплив на глобальні економічні показники уповільнення темпів зростання у Китаї через пандемію.

"Це шок за шоком, який завдає реального удару по світовій економіці", — підкреслила вона.

[ + – ] Прогноз глобального економічного зростання

Її оцінки прозвучали після того, як міністри фінансів і керівники центральних банків країн G20 не змогли виробити спільне комюніке, що підкреслює труднощі в координації глобальної відповіді на інфляцію, що росте.

У публікації також йдеться про те, що МВФ у квітні вже знизив прогноз зростання світової економіки у 2022 році з 4,4 до 3,6% з урахуванням довоєнного періоду в Україні. Тепер же в липневому випуску World Economic Outlook фонд ще раз знизить показники, заявила Пазарбашиоглу.

[ + – ] Дані World Economic Outlook

Нагадаємо, що в квітневому прогнозі МВФ у 2022 році зростання світової економіки має сповільнитися з оціночних 6,1% у 2021 році до 3,6%. Великою мірою до таких оцінок у фонді дійшли на тлі російсько-української війни, проте показники можуть змінюватися залежно від розвитку подій в Україні та загострення ходу війни.

За даними НБУ, українські підприємства скоротять від 29% до 50% своїх співробітників. Результати опитування показали, що переважно на скорочення очікують представників будівельної галузі, добувної промисловості та працівників електро- та водопостачання.