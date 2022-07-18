"Шок после шока": МВФ ухудшает прогноз роста глобальной экономики, — Bloomberg

Неутешительные прогнозы МВФ связаны с повышением мировых цен на продовольствие и энергоносители, а также с динамикой экономического роста Китая.

Международный валютный фонд существенно снизит прогноз роста мировой экономики в своем обновленном обзоре. Этому способствует стабильный рост цен на продовольствие и энергоносители, а также замедление притока капитала на развивающиеся рынки, сообщает агентство Bloomberg.

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Издание приводит слова директора Департамента стратегии, политики и анализа МВФ Джейлы Пазарбашиоглу, которая также отмечает влияние на глобальные экономические показатели замедление темпов роста в Китае из-за пандемии.

"Это шок за шоком, которые наносят реальный удар по мировой экономике", — подчеркнула она.

[ + – ] Прогноз глобального экономического роста

Ее оценки прозвучали после того, как министры финансов и руководители центральных банков стран G20 не смогли выработать совместное коммюнике, что подчеркивает трудности в координации глобального ответа на растущую инфляцию.

В публикации также говорится о том, что МВФ в апреле уже понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,4% до 3,6% с учетом довоенного периода в Украине. Теперь же в июльском выпуске World Economic Outlook фонд еще раз снизит показатели, заявила Пазарбашиоглу.

[ + – ] Данные World Economic Outlook

Напомним, что в апрельском прогнозе МВФ в 2022 году рост мировой экономики должен замедлится с оценочных 6,1% в 2021 году до 3,6%. В большой мере к таким оценкам в фонде пришли на фоне российско-украинской войны, однако показатели могут изменяться в зависимости от развития событий в Украине и обострения хода войны.

Согласно данным НБУ, украинские предприятия сократят от 29% до 50% своих сотрудников. Результаты опроса показали, что в основном сокращения ожидают представителей строительной отрасли, добывающей промышленности и работников электро- и водоснабжении.