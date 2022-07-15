Работа во время войны: скольких украинцев уволят в ближайший год (инфографика)

Больше всего от безработицы пострадают те украинцы, которые работают в строительной сфере и на добывающих предприятиях.

На протяжении следующего года предприятия в Украине планируют сократить от 29% до 50% всех сотрудников. Такие данные предоставил Национальный банк Украины.

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Сотрудники НБУ во втором квартале 2022 года опросили руководителей ряда предприятий.

Результаты опроса показали, что больше всего сотрудников планируют уволить предприятия строительной отрасли, добывающей промышленности, на предприятиях электро- и водоснабжении.

Так, баланс ответов у предприятий, которые занимаются строительством, составил минус 50.0%. Соответственно у добывающих предприятий речь идет о балансе в минус 45.9%.

Меньше всего сокращений в следующем году планируется в сельскохозяйственной отрасли.

Напомним, по последним данным Госстата уровень безработицы в Украине за прошлый год составил 10,3%. Однако теперь ведомство сообщает, что у органов государственной статистики нет возможности проводить исследование рынка труд, из-за чего информация за I квартал 2022 года не будет обнародована.

В свою очередь Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, ссылается на подсчет Международной организации труда (МОТ), согласно которому с началом войны в Украине было потеряно около 4,8 млн рабочих мест.

Напомним, в мае 2022 года Фокус провел опрос, согласно которому с потерей более 50% доходов столкнулось более половины граждан. Также Фокус писал, что количество вакансий в июне 2022 года в Украине составляет от 22% до 40% от довоенного уровня.