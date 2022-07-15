Робота під час війни: скількох українців звільнять у найближчий рік (інфографіка)

Найбільше від безробіття постраждають ті українці, які працюють у будівельній сфері та на видобувних підприємствах.

Упродовж наступного року підприємства в Україні планують скоротити від 29% до 50% усіх працівників. Такі дані надав Національний банк України.

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Співробітники НБУ у другому кварталі 2022 року опитали керівників низки підприємств.

Результати опитування показали, що найбільше співробітників планують звільнити підприємства будівельної галузі, видобувної промисловості, на підприємствах електро- та водопостачання.

Так, баланс відповідей у підприємств, що займаються будівництвом, становив мінус 50.0%. Відповідно у видобувних підприємств йдеться про баланс мінус 45.9%.

Найменше скорочень наступного року планується у сільськогосподарській галузі.

Нагадаємо, за останніми даними Держстату, рівень безробіття в Україні за минулий рік склав 10,3%. Однак тепер відомство повідомляє, що органи державної статистики не мають можливості проводити дослідження ринку праці, через що інформацію за I квартал 2022 року не оприлюднюватимуть.

У свою чергу, Руслана Березовська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, посилається на підрахунок Міжнародної організації праці (МОП), згідно з яким з початком війни в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць.

Нагадаємо, у травні 2022 року Фокус провів опитування, згідно з яким із втратою понад 50% доходів зіткнулося більше половини громадян. Також Фокус писав, що кількість вакансій у червні 2022 року в Україні складає від 22% до 40% від довоєнного рівня.