Мільйони безробітних: скільки людей в Україні втратили роботу під час війни

З початку війни Держстат не оприлюднює дані про зайнятість. Однак незалежні оцінки невтішні — йдеться про мільйони громадян.

За останніми даними, які Держстат опублікував за підсумками 2021 року, рівень безробіття в Україні становив 10,3%. Однак тепер відомство повідомляє, що органи державної статистики не мають можливості проводити дослідження ринку праці, через що інформацію за I квартал 2022 року не буде оприлюднено.

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У статті Фокусу "Розбір завалів. Що пропонують безробітним на час воєнного стану" своїми оцінками ділиться Ганна Вахітова, професорка Київської школи економіки, відповідно до яких рівень безробіття в Україні під час війни зріс приблизно з 10% до 27-30%, а рівень зайнятості впав — із 56% до 40%.

Руслана Березовська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, посилається на підрахунок Міжнародної організації праці (МОП), згідно з яким з початком війни в Україні було втрачено майже 4,8 млн робочих місць. На початку 2021 року МОП оцінював кількість безробітних в Україні в 1,5 млн — тобто показник збільшився більш ніж утричі. Водночас відновлення сфери зайнятості відбувається дуже повільно.

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Розбір завалів. Що пропонують безробітним під час воєнного стану

"Незважаючи на те, що ринок праці поступово оновлюється, кількість вакансій збільшується незначними темпами і досі залишається у кілька разів меншою, ніж було до війни", — коментує Березовська.

НR-експертка Тетяна Пашкіна зазначає, що ринок праці потроху приходить до тями після березневого колапсу — кількість вакансій зростає.

"Швидше за все, це не нові позиції, а спроби роботодавців заповнити чинний штатний розпис, заповнивши позиції працівників, які поки не можуть приступити до обов'язків або не робитимуть цього зовсім", — уточнює співрозмовниця Фокуса.

Проте, хоч як парадоксально, кількість офіційних безробітних знижується.

Станом на 6 липня 2022 року таких, зареєстрованих у Держцентрі зайнятості, налічувалося 312 тис. осіб — на 8% менше, ніж на відповідну дату минулого року. Зменшення показника у Держцентрі зайнятості Фокусу пояснили тим, що деякі громадяни на початку війни не розірвали трудові відносини та ще сподіваються повернутися до роботи, багато хто виїхав за кордон, а частину чоловіків призвали на військову службу.

Нагадаємо, у травні 2022 року Фокус провів опитування, згідно з яким із втратою понад 50% доходів зіткнулося понад половина громадян. Також Фокус писав, що кількість вакансій у червні 2022 року в Україні складає від 22% до 40% від довоєнного рівня.