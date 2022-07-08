Розбір завалів. Що пропонують безробітним під час воєнного стану

Одним із гірких наслідків війни для багатьох стала втрата роботи. Хтось намагається вирішити проблему самостійно, хтось шукає підтримки в центрі зайнятості. Що пропонують безробітним українцям сьогодні та на яких умовах?

Наприкінці червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштувалися, залучатимуться до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Тоді ж Шмигаль анонсував ухвалення відповідної постанови.

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Нагадаємо, це не перша ініціатива прем'єр-міністра щодо залучення безробітних до благоустрою. У розпал коронакризи — навесні 2020 року — Шмигаль обіцяв створити 500 тисяч нових робочих місць із зарплатою 6-8 тис. у межах проєкту "Велике будівництво", але через рік ситуація у сфері зайнятості лише погіршилася.

Робота за мінімалку. Що пропонують офіційним безробітним в Україні

У Державному центрі зайнятості Фокусу пояснили, що на вищезгаданому засіданні Кабміну йшлося про постанову "Про особливості реалізації державної політики у сферах зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час воєнного стану та після його припинення чи скасування" від 21 червня 2022 року № 735, яке набуло чинності 2 липня 2022 року. Цей документ зокрема регулює питання підходящої роботи для зареєстрованих безробітних під час війни.

Руслана Березовська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, уточнює, що в Україні з 2011-2013 років діяли постанови Кабміну №753 "Про затвердження порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану" та №175 "Про затвердження порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру", до яких нова постанова від 21 червня 2022 року внесла зміни.

У Держцентрі зайнятості Фокусу пояснили, що тепер у період воєнного стану для осіб, які перебувають у статусі безробітного більше 30 календарних днів, підходящою роботою вважається будь-яка, що не потребує кваліфікації або передбачає первинну професійну підготовку з рівнем зарплати не нижчою за мінімальну. За відсутності підходящої роботи безробітні можуть залучатися до громадських чи суспільно корисних робіт.

Умови змінюються — тепер безробітним після 30 днів реєстрації не шукають роботу з кваліфікації, а пропонують усе, що є в розпорядженні Держцентру зайнятості.

Простими словами: зареєстрований безробітний протягом 30 днів може підбирати роботу за спеціальністю, але далі повинен погоджуватися на будь-яку або відмовитися від отримання допомоги з безробіття.

"Очікується, що нововведення збільшать рівень зайнятого населення та його добробут, оскільки середній розмір допомоги з безробіття складає 4,7 тис. грн, а в разі залучення до суспільно корисних робіт людина зможе отримувати зарплату не меншу за мінімальну (6,5 тис. грн)", — коментують у Держцентрі зайнятості.

Організаторами суспільно корисних робіт виступають військове командування разом із військовими адміністраціями, органами виконавчої влади й місцевого самоврядування.

Надія Загрія, старша партнерка Pravo Garant зазначає, що суспільно корисні роботи — це тимчасова трудова діяльність в умовах воєнного стану, яка може бути націлена на ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, задоволення потреб ЗСУ й інших військових формувань, забезпечення функціонування національної економіки та життєдіяльності населення.

У Держцентрі зайнятості навели приклади.

Де можуть бути задіяні безробітні українці

ремонтно-відновлювальні роботи

розбір завалів

розчищення шляхів і доріг

будівництво захисних споруд цивільного характеру

вантажні та сільськогосподарські роботи

заготівля дров до опалювального сезону та ін.

Однак Надія Загрія зазначає, що поки що не передбачено механізму залучення до суспільно корисних робіт осіб, які офіційно зареєстровані як безробітні та не працевлаштувалися протягом 30 днів. Отже, порядок ще потребує доопрацювання.

[ + – ] Суспільно корисні роботи — тимчасова трудова діяльність в умовах воєнного стану, у тому числі розбір завалів, розчищення доріг Фото: Марiя Бабенко [ + – ] Суспільно корисні роботи — тимчасова трудова діяльність в умовах воєнного стану, у тому числі розбір завалів, розчищення доріг [ + – ] Суспільно корисні роботи — тимчасова трудова діяльність в умовах воєнного стану, у тому числі розбір завалів, розчищення доріг Фото: Марiя Бабенко

"Суспільно корисні роботи — не примусова акція. До 30 календарних днів пошук роботи йде з урахуванням освіти, зарплати на останньому місці роботи, досвіду, навичок і умінь, а далі пропонуються вакансії, які не потребують кваліфікації. І якщо безробітні не бажають виконувати певні види робіт, вони можуть просто знятися з обліку", — робить висновок Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner.

У Держцентрі зайнятості наголошують: у разі відмови від суспільно корисних робіт у період воєнного стану реєстрація безробітного та виплати припиняються, оскільки це сприймається як несприяння власному працевлаштуванню.

На думку Яська, такі зміни було запроваджено через дефіцит бюджетних коштів, які держава намагається максимально економити й при цьому мобілізувати людський ресурс.

"Такий захід, а саме посилення вимог до одержувачів держдопомоги, під час війни досить поширений і виправданий: у країні війна, у бюджеті — дефіцит, в економіці — великий обсяг робіт, які потрібно виконати, і при цьому велика частка незайнятого населення", — наводить аргументи Ганна Вахітова, професорка Київської школи економіки.

Співрозмовниця Фокусу зазначає, що історично в Україні лише третина безробітних реєструвалася в центрах зайнятості, і нові правила ще більше зменшать популярність держдопомоги з безробіття.

Велика невизначеність. Що відбувається у сфері зайнятості під час війни

Станом на 6 липня 2022 року кількість безробітних, зареєстрованих у Держслужбі зайнятості, склала 312 тис. осіб, що на 8% менше, ніж на відповідну дату минулого року. Зменшення кількості зареєстрованих безробітних у Держцентрі зайнятості пояснюють тим, що деякі громадяни на початку війни не розірвали трудові відносини та ще сподіваються повернутися до роботи, багато хто виїхав за кордон, а частина чоловіків призвана на військову службу.

"Враховуючи великі масштаби вимушеної міграції, багато фактичних безробітних не зареєстровані, і кількість офіційно безробітних непропорційно мала", — додає НR-експертка Тетяна Пашкіна.

[ + – ] Безробітні українці можуть допомагати на ремонтно-відновлювальних роботах, під час розбирання завалів, розчищення колій і доріг Фото: Getty Images

Тим часом Держстат дані про обсяги безробіття за методологією Міжнародної організації праці (МОП) під час війни не оприлюднить. Руслана Березовська посилається на підрахунок МОП, згідно з яким з початком війни в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць. За словами співрозмовниці Фокусу, актуальність питання пошуку роботи й працевлаштування для українців підтверджує їхню активність на кадрових порталах, зокрема, на grc.ua, де щотижня додається 10% нових резюме.

За підрахунками Ганни Вахітової, рівень безробіття в Україні під час війни зріс приблизно з 10% до 27-30%, а рівень зайнятості впав — із 56% до 40%.

До речі, у травні Фокус провів опитування, згідно з яким зі втратою понад 50% доходів зіткнулося більше половини українців, що збіглося з оцінками опитаних експертів.

Спринтерський забіг. Наскільки реально знайти нову роботу в Україні за 30 днів

У Держслужбі зайнятості повідомляють, що протягом січня-червня 2022 року нову роботу за її допомогою знайшли 157,6 тис. українців, із них 25,3 тис. працевлаштувалися оперативно до набуття статусу зареєстрованого безробітного. Порівняно з безробітними мільйонами — крапля в морі.

"Можливості працевлаштування залежать від наявності вільних робочих місць у регіоні, дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили та головне — бажання самих безробітних під час дії воєнного стану активно шукати роботу й бути корисними своїй країні", — коментують у Держслужбі зайнятості.

Для сприяння претендентам служба створила телеграм-канал "Робота зараз: Державна служба зайнятості", де щодня публікується понад 2 тис. вакансій. Також тестується єдиний портал вакансій від служби зайнятості й шести провідних українських сайтів із пошуку роботи.

"У Держцентру зайнятості був свій пул роботодавців, відмінний від аудиторії сайтів із працевлаштування, який пропонував більше виробничих і державних вакансій, ширшу географію пропозицій, але меншу зарплату. Зазвичай там було близько 50 тис. вакансій, зараз — 22,5 тис., що майже можна порівняти з обсягом пропозицій сайтів із працевлаштування", — коментує Тетяна Пашкіна. Відповідно, на думку експертки, якщо не роботу за спеціальністю, то хоча б тимчасовий підробіток зі скромною оплатою праці за місяць у такій базі знайти можна.

Якщо погодитися на роботу з мінімальною зарплатою, то працевлаштуватися в строк 30 днів цілком можливо. Наприклад, зараз продавцям-касирам, продавцям-консультантам, адміністраторам торгової зали пропонують 7-15 тис. грн, і таких вакансій найбільше —23,5% від усіх актуальних", — продовжує Березовська.

[ + – ] Зазвичай на пошук кваліфікованого робочого місця йде 6-7 місяців, а допомога від держави доступна претендентам лише в перший місяць пошуку Фото: pexels.com

Але якщо кваліфікований фахівець бажає отримувати більше за мінімалку, за словами Березовської, в умовах кризи на ринку праці шукати роботу за фахом доведеться приблизно пів року. Ганна Вахітова підтверджує, що навіть до війни лише 13% безробітних знаходили нову роботу протягом місяця, а середня тривалість пошуку становила 6-7 місяців.

Одним словом, безробітним сьогодні залишається або погоджуватися на некваліфіковану та низькооплачувану роботу, або залишатися без підтримки держави за тривалого пошуку роботи за спеціальністю.

Є альтернатива. Яку роботу може запропонувати держава під час війни

Виконання суспільно корисних робіт — не єдина нагода для безробітних українців. Зокрема, уряд у межах програми "Єробота" надає мікрогранти на:

свою справу

свій сад

свою теплицю

навчання в ІТ

створення переробних підприємств

основу стартапу

[ + – ] У Держцентрі зайнятості безробітним допоможуть відкрити свою справу, започаткувати стартап або освоїти робочу спеціальність Фото: unsplash.com

У Держцентрі зайнятості також пропонують безплатно отримати робітничу професію, яка має попит на ринку праці. Причому в січні-червні 2022 року такою можливістю вже скористалися 27,6 тис. безробітних.

Найчастіше навчалися таких професій:

продавець

перукар

кухар

кравець

електрогазозварювальник

тракторист

Утім здобуття "кірочки" про нові навички — ще не гарантія швидкого працевлаштування, хоч і зайвими додаткові знання та вміння під час кризи на ринку праці теж вважати не можна.