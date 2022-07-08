Разбор завалов. Что предлагают безработным во время военного положения

Одним из горьких последствий войны для многих стала потеря работы. Кто-то пытается решить проблему самостоятельно, кто-то ищет поддержку в центре занятости. Что предлагают безработным украинцам сегодня и на каких условиях?

В конце июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроились, будут привлекаться к общественно полезным работам. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Тогда же Шмыгаль анонсировал принятие соответствующего постановления.

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Напомним, это не первая инициатива премьер-министра по привлечению безработных к благоустройству. В разгар коронакризиса — весной 2020 года — Шмыгаль обещал создать 500 тысяч новых рабочих мест с зарплатой 6-8 тыс. в рамках проекта "Большая стройка", но через год ситуация в сфере занятости только ухудшилась.

Работа за минималку. Что предлагают официальным безработным в Украине

В Государственном центре занятости Фокусу объяснили, что на вышеупомянутом заседании Кабмина речь шла о постановлении "Об особенностях реализации государственной политики в сферах занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы во время военного положения и после его прекращения или отмены" от 21 июня 2022 года №735, которое вступило в силу 2 июля 2022 года. Этот документ, в частности, регулирует вопрос подходящей работы для зарегистрированных безработных во время войны.

Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, уточняет, что в Украине с 2011-2013 годов действовали постановления Кабмина №753 "Об утверждении порядка привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения" и №175 " Об утверждении порядка организации общественных и других работ временного характера", в которые новым постановлением от 21 июня 2022 года внесли изменения.

В Госцентре занятости Фокусу объяснили, что теперь в период военного положения для лиц, находящихся в статусе безработного более 30 календарных дней, подходящей работой считается любая, не требующая квалификации или предполагающая первичную профессиональную подготовку с уровнем зарплаты не ниже минимальной. При отсутствии подходящей работы безработные могут привлекаться к общественным или общественно полезным работам.

Условия меняются — теперь безработным после 30 дней регистрации не ищут работу по квалификации, а предлагают все, что имеется в распоряжении Госцентра занятости.

Простыми словами: зарегистрированный безработный в течение 30 дней может подбирать работу по специальности, но далее – должен соглашаться на любую или отказаться от получения пособия по безработице.

"Ожидается, что нововведения увеличат уровень занятого населения и его благосостояние, поскольку средний размер пособия по безработице составляет 4,7 тыс. грн., а в случае привлечения к общественно полезным работам человек сможет получать зарплату не менее минимальной (6,5 тыс. грн.)", — комментируют в Госцентре занятости.

Организаторами общественно полезных работ выступают военное командование вместе с военными администрациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Надежда Загрия, старший партнер Pravo Garant отмечает, что общественно полезные работы — это временная трудовая деятельность в условиях военного положения, которая может быть нацелена на ликвидацию чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, удовлетворение потребностей ВСУ и других военных формирований, обеспечение функционирования национальной экономики и жизнедеятельности населения.

В Госцентре занятости привели примеры.

Где могут быть задействованы безработные украинцы

ремонтно-восстановительные работы

разбор завалов

расчистка путей и дорог

строительство защитных сооружений гражданского характера

грузовые и сельскохозяйственные работы

заготовка дров к отопительному сезону и т.д.

Однако Надежда Загрия отмечает, что пока не предусмотрен механизм привлечения к общественно полезным работам лиц, которые официально зарегистрированы как безработные и не трудоустроились в течение 30 дней. Следовательно, порядок еще требует доработки.

[ + – ] Общественно полезные работы — временная трудовая деятельность в условиях военного положения, в том числе — разбор завалов, расчистка дорог Фото: Мария Бабенко [ + – ] Общественно полезные работы — временная трудовая деятельность в условиях военного положения, в том числе — разбор завалов, расчистка дорог [ + – ] Общественно полезные работы — временная трудовая деятельность в условиях военного положения, в том числе — разбор завалов, расчистка дорог Фото: Мария Бабенко

"Общественно полезные работы – не принудительная акция. До 30 календарных дней поиск работы идет с учетом образования, зарплаты на последнем месте работы, опыта, навыков и умений, а дальше предлагаются вакансии, не требующие квалификации. И если безработные не желают выполнять определенные виды работ, они могут просто снять себя с учета", — заключает Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

В Госцентре занятости подчеркивают: в случае отказа от общественно полезных работ в период военного положения регистрация безработного и выплаты прекращаются, поскольку это трактуется как несодействие собственному трудоустройству.

По мнению Ясько, такие изменения были введены из-за дефицита бюджетных средств, которые государство пытается максимально экономить и при этом мобилизовать человеческий ресурс.

"Такое мероприятие, а именно, ужесточение требований к получателям госпомощи, во время войны — достаточно распространено и оправдано: в стране война, в бюджете – дефицит, в экономике – большой объем работ, которые нужно выполнить, и при этом большая доля незанятого населения" , — приводит аргументы Анна Вахитова, профессор Киевской школы экономики.

Собеседница Фокуса отмечает, что исторически в Украине только третья часть безработных регистрировалась в центрах занятости, и новые правила еще больше уменьшат популярность госпомощи по безработице.

Большая неопределенность. Что происходит в сфере занятости во время войны

На 6 июля 2022 года количество безработных, зарегистрированных в Госслужбе занятости, составило 312 тыс. человек, что на 8% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Уменьшение количества зарегистрированных безработных в Госцентре занятости объясняют тем, что некоторые граждане в начале войны не разорвали трудовые отношения и еще надеются вернуться к работе, многие уехали за границу, а часть мужчин призвана на военную службу.

"Учитывая большие масштабы вынужденной миграции, многие фактические безработные не зарегистрированы, и количество официально безработных непропорционально мало", — добавляет НR-эксперт Татьяна Пашкина.

[ + – ] Безработные украинцы могут помогать на ремонтно-восстановительных работах, при разборе завалов, расчистке путей и дорог Фото: Getty Images

Между тем, Госстат данные об объемах безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) во время войны не обнародует. Руслана Березовская ссылается на подсчет МОТ, согласно которому с началом войны в Украине было потеряно около 4,8 млн рабочих мест. По словам собеседницы Фокуса, актуальность вопроса поиска работы и трудоустройства для украинцев подтверждает их активность на кадровых порталах, в частности, на grc.ua, где еженедельно добавляется 10% новых резюме.

По подсчетам Анны Вахитовой, уровень безработицы в Украине во время войны вырос примерно с 10% до 27-30%, а уровень занятости упал – с 56% до 40%.

К слову, в мае Фокус провел опрос, согласно которому с потерей более 50% доходов столкнулось более половины украинцев, что совпало с оценками опрошенных экспертов.

Спринтерский забег. Насколько реально найти новую работу в Украине за 30 дней

В Госслужбе занятости сообщают, что в течение января-июня 2022 года новую работу с ее помощью нашли 157,6 тыс. украинцев, из них 25,3 тыс. трудоустроились оперативно до получения статуса зарегистрированного безработного. По сравнению с предположительно безработными миллионами — капля в море.

"Возможности трудоустройства зависят от наличия свободных рабочих мест в регионе, дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы и главное — желания самих безработных во время действия военного положения активно искать работу и быть полезными своей стране", — комментируют в Госслужбе занятости.

Для содействия соискателям служба создала телеграмм-канал "Работа сейчас: Государственная служба занятости", где ежедневно публикуется более 2 тыс. вакансий. Также тестируется единый портал вакансий от службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы.

"У Госцентра занятости был свой пул работодателей, отличный от аудитории сайтов по трудоустройству, предлагавший больше производственных и государственных вакансий, более широкую географию предложений, но меньшую зарплату. Обычно там было около 50 тыс. вакансий, сейчас – 22,5 тыс., что почти сопоставимо с объемом предложений сайтов по трудоустройству", – комментирует Татьяна Пашкина. Соответственно, по мнению эксперта, если не работу по специальности, то хотя бы временную подработку со скромной оплатой труда за месяц в такой базе найти можно.

"Если согласиться на работу с минимальной зарплатой, то трудоустроиться в срок 30 дней вполне возможно. Например, сейчас продавцам-кассирам, продавцам-консультантам, администраторам торгового зала предлагают 7-15 тыс. грн., и таких вакансий больше всего — 23,5% от всех актуальных", — продолжает Березовская.

[ + – ] Обычно на поиск квалифицированного рабочего места уходит 6-7 месяцев, а пособие от государства доступно соискателям лишь в первый месяц поиска Фото: pexels.com

Но если квалифицированный специалист желает получать больше минималки, по словам Березовской, в ​​условиях кризиса на рынке труда искать работу по специальности придется примерно полгода. Анна Вахитова подтверждает, что даже до войны только 13% безработных находили новую работу в течение месяца, а средняя продолжительность поиска составляла 6-7 месяцев.

Одним словом, безработным сегодня остается или соглашаться на неквалифицированную и низкооплачиваемую работу, или оставаться без поддержки государства при длительном поиске работы по специальности.

Есть альтернатива. Какую работу может предложить государство во время войны

Выполнение общественно полезных работ – не единственная возможность для безработных украинцев. В частности, правительство в рамках программы "Єробота" предоставляет микрогранты на:

свое дело

свой сад

свою теплицу

обучение в IТ

создание перерабатывающих предприятий

основание стартапа

[ + – ] В Госцентре занятости безработным помогут открыть свое дело, основать стартап или освоить рабочую специальность Фото: unsplash.com

В Госцентре занятости также предлагают бесплатно получить рабочую профессию, которая пользуется спросом на рынке труда. Причем, в январе-июне 2022 года такой возможностью уже воспользовались 27,6 тыс. безработных. \

Чаще учились следующим профессиям:

продавец

парикмахер

повар

портной

электрогазосварщик

тракторист

Впрочем, получение "корочки" о новых навыках — еще не гарантия быстрого трудоустройства, хотя и лишними дополнительные знания и умения в период кризиса на рынке труда тоже считать нельзя.