Обещанного годами ждут. Как Кабмин выполняет свои самые резонансные обещания 2020–2021 годов

Высокие зарплаты, достойные пенсии, новые рабочие места, миллиардные инвестиции… Раздавая подобные обещания, чиновники и политики уповают на короткую память украинцев.

В итоге многие заявленные инициативы остаются без продолжения, а после ловко подменяются новыми лозунгами. Действующий Кабмин не исключение. Его громкие обещания зачастую слабо влияют на ситуацию в стране, а то и вовсе оказываются провальными.

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Няни больших денег

В начале 2020 года, выступая на бизнес-форуме в Давосе, президент Владимир Зеленский пообещал предоставить инвестиционную няню каждому инвестору, который вложит в Украину более $100 млн. В 2021 году приняли Закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", который урегулировал деятельность инвестнянь. Впрочем, Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest заработал еще при Кабмине Владимира Гройсмана. То есть нынешние реформы — это ребрендинг действовавшей структуры.

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В 2020-м, несмотря на резонанс вокруг инвестнянь, отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868 млн, за I квартал 2021-го — более $300 млн.

"Учитывая активную и не совсем корректную кампанию, которая сопровождала введение института инвестнянь, в обществе сложились неправильное восприятие этой инициативы и неоправданные ожидания от ее результатов", — комментирует Даниил Волковецкий, управляющий юрист МЮФ Kinstellar. По его мнению, этот институт действительно может способствовать привлечению инвестиций, но только как один из элементов инвестинфраструктуры.

"В первую очередь необходимо закончить судебную реформу, без которой невозможна эффективная защита прав собственности, провести реформу антимонопольного законодательства, изменить систему государственного управления. Без этих шагов инвестняни не помогут", — заключает Волковецкий.

Обещали Мальдивы

В ноябре прошлого года Кабмин утвердил список 103 основных инвестпроектов до 2023 года. Одним из самых заметных стал проект развития побережья Черного моря La Perla Azzurra в Херсонской области. Как объясняет Фокусу Оксана Бабанакова, начальник управления "Офиса инвестиций и развития экспорта"Херсонской облгосадминистрации, используя туристический и рекреационный потенциал области (450 км побережья), планируется создать курорт мирового уровня, который будет привлекать туристов благоприятным климатом, круглогодичным функционированием и игровой зоной казино в гостиницах.

В числе успешных прецедентов из мировой практики, вдохновляющих инициаторов La Perla Azzurra, — развитие грузинскими властями курорта Батуми. В этот приморский город с разрушающейся советской инфраструктурой в 2000-е годы потекли многомиллионные инвестиции. В результате вдоль живописной набережной выросли сотни отелей ведущих международных сетей, впечатляющих яркими архитектурными решениями и высоким уровнем сервиса.

[ + – ] Проект развития побережья Черного моря La Perla Azzurra в Херсонской области [ + – ] Проект развития побережья Черного моря La Perla Azzurra в Херсонской области

Амбициозный проект La Perla Azzurra уже стартовал. По словам Бабанаковой, разработана градостроительная документация, проведена оценка воздействия на окружающую среду и инженерно-геологические изыскания, есть разрешение на выполнение строительных работ в части намыва территории, подготовлена визуализация проекта. Площадь участка составляет 596,19 га (под строительство — 300 га). Иностранным и отечественным инвесторам предлагают рассмотреть возможность поэтапного инвестирования, например отдельные участки вокруг Устричного озера площадью от 22 до 34 га.

В Херсонской облгосадминистрации надеются на вступивший в силу закон об инвестнянях, а также сотрудничают с офисом UkraineInvest в направлении привлечения инвесторов. По словам Бабанаковой, к ним уже обращаются иностранцы, заинтересованные в проекте. Впрочем, пока ни один проект инвестиций не согласован и не вынесен на публичное обсуждение. Отметим, что привлечению инвестиций в Батуми предшествовала масштабная дерегуляция и борьба с коррупцией, благодаря чему Грузия по легкости ведения бизнеса вошла в топ-10 стран рейтинга Doing Business. Украина же в нем занимает 64-е место (данные 2020 года). Пока в стране остаются зарегулированными процедуры ведения бизнеса, а защита права собственности под вопросом, институт инвестнянь предлагает решение вопросов в ручном режиме. Глобально ничего хорошего в этом нет.

Мы их теряем

Риторика о возврате в Украину трудовых мигрантов — одна из любимых в правительстве Дениса Шмыгаля. Но власть не может удержать в стране даже тех, кто есть. По словам Анны Вахитовой, преподавательницы KSE, до конца 2020 года Минэкономики и Минсоцполитики занимались сохранением рабочих мест и поддержкой граждан на период карантина в связи с пандемией коронавируса, а вернувшихся в страну в тот период заробитчан в отдельную категорию не выделяли. Только в январе 2021-го правительство подало в Верховную Раду законопроект №4669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов", который предусматривает для готовых вернуться в Украину финансирование до 150 тыс. грн на развитие бизнеса. При этом собственные инвестиции должны составлять не менее 100% от выделенной государством суммы.

[ + – ] Риторика о возврате в Украину трудовых мигрантов — одна из любимых в правительстве Дениса Шмыгаля [ + – ] Риторика о возврате в Украину трудовых мигрантов — одна из любимых в правительстве Дениса Шмыгаля

Марина Дорошевская, юрист ЮК "Investment Service Ukraine", предупреждает, что условия финансирования будут зависеть от страхового стажа — если больше десяти лет, то помощь будет безвозвратной за счет Фонда соцстрахования на случай безработицы. Если же стажа не хватает, то выдадут беспроцентный заем на пять лет.

"Это очень точечное мероприятие. Авторы законопроекта указали в пояснительной записке о 720 потенциальных получателях помощи на фоне 2,5–3 млн трудовых мигрантов, — говорит Вахитова. — Поэтому вряд ли инициатива станет инструментом массового возвращения гастарбайтеров".

Мотивировать вернуться заробитчан может только рост благосостояния украинцев, но в стране наблюдается противоположная тенденция.

"Государство не заметило, что "заробитчанство" перешло в "уезжантство". Теперь трудовые мигранты зачастую планируют переезд вместе с семьей, чтобы интегрироваться в общество другой страны. То есть речь идет уже не о миграции, а об эмиграции", — заключает Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

Обещают, как в Польше

В разгар коронакризиса в 2020 году премьер Денис Шмыгаль обещал украинцам создать 500 тыс. новых рабочих мест. Возможности для трудоустройства якобы могла организовать президентская программа "Большая стройка", но спустя год ситуация в сфере занятости только ухудшилась. Безработица в I квартале текущего года достигла 10,5%. Это худший показатель с начала 2017 года.

Вследствие кризиса на рынке труда проявились перекосы. По словам Анны Сахно, экономистки Центра экономической стратегии (ЦЭС), Украина вступает в период структурной безработицы: люди, которые потеряли работу в сферах, пострадавших от карантина, уже сменили сферу деятельности, а условные "белые воротнички", сокращенные из-за оптимизации и автоматизации бизнеса, не откликаются на вакансии для рабочих и в сфере услуг из-за несоответствия профессиональных навыков.

[ + – ] В 2020 году премьер Денис Шмыгаль обещал украинцам создать 500 тыс. новых рабочих мест

Усилия власти, направленные на сохранение рабочих мест в ситуации локдауна, оказались недостаточными.

"В 2020 году выплаты по частичной безработице получили 385 тыс. человек, тогда как в пострадавших из-за карантина отраслях работает около 1 млн украинцев. Единовременные выплаты 8 тыс. грн хоть и помогли сохранить доход работников, однако не сдержали волну увольнений", — заключает Сахно.

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Словно позабыв прошлогодние обещания о сотнях тысяч рабочих мест, в нынешнем году Денис Шмыгаль заявил, что в Украине через десять лет зарплаты будут, как в Польше или Словакии. Сейчас уровень украинских зарплат по сравнению с ближайшими соседями разительно отличается.

"Украинские специалисты могут работать экстерриториально как в рамках трудовой миграции (в Польше, Словакии, Чехии, Германии, арабских странах и т. д.), так и удаленно на работодателя в любой точке мира", — комментирует Юрий Перч, территориальный директор международной стаффинговой группы Ancor. По оценкам Ancor, представители неквалифицированных рабочих профессий в Киеве и области получают среднемесячную зарплату около €400 (в Запорожье — €200). В Польше они могут рассчитывать на €750, в Словакии — на €700, Чехии — на €800, Германии — от €1000. Стимулировать бизнес платить более высокие зарплаты могли бы смягчение или хотя бы предсказуемость налоговой политики, но в Украине она только ужесточается.

"Рост зарплат возможен при условии повышения производительности труда, иначе такие обещания [зарплаты уровня Польши] — просто популизм, продолжает Анна Сахно. — Нужны инвестиции в современное образование, начиная со школ, переквалификацию и переобучение взрослых в соответствии с потребностями рынка труда".

По мнению собеседницы Фокуса, важно растить квалифицированные кадры в областях, где создается высокая добавленная стоимость, — IT, электроника, инженерия, высокотехнологичное сельское хозяйство. Но о подобных программах Кабмин не говорит.

Бесквартирным — ипотеку

10 июля в Facebook Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках программы "Доступная ипотека 7%" выдали 526 кредитов на 448 млн грн, а на стадии согласования находятся около 900 заявок более чем на 730 млн грн. Доступные займы на покупку жилья правительство запустило спустя год после старта госпрограммы для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5–7–9%".

Первые договоры с заемщиками подписали в марте 2021-го. Ставка 7% годовых выглядит выгодной на фоне стандартных ипотечных кредитов под 13–15%. Разницу между рыночной и льготной ставками банкам компенсирует государственный Фонд развития предпринимательства. Однако "Доступная ипотека 7%" оказалась не такой уж доступной. По программе можно приобрести жилье до 50 кв. м (на семью из двух человек), построенное не ранее 2018 года застройщиками, аккредитованными в банках. Как рассказывают Фокусу в одном из финучреждений — участников программы, из-за того, что соответствующее условиям жилье найти сложно, темпы выдачи кредитов замедляются.

[ + – ] "Доступная ипотека 7%" оказалась не такой уж доступной

В целом первые месяцы работы программы эксперты оценивают успешно.

"Объемы кредитования растут высокими, но не зашкаливающими темпами, к программе присоединяются новые банки, — говорит Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт Case Украина, экс-заместитель директора Департамента финансовой стабильности НБУ. — Условия выглядят продуманными — основные риски ложатся не на потребителей и государство, а на банки. Следовательно, они заинтересованы контролировать и проверять платежеспособность заемщиков".

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На основании статистики видно, что банки стараются контролировать риски и не гонятся за количеством выданных кредитов. Однако, по словам Дубогрыза, главный риск программы заключается в том, что государство, вдохновленное успехами, попытается ускорить темпы роста за счет смягчения условий выдачи кредитов или расширения действия программы на жилье, построенное до 2018 года. Подобное подстегивание кредитования приведет к накоплению рисков и убытков банков, а в перспективе подорвет доверие к ипотеке, как это было после кризиса 2008–2009 годов.

Как отмечает Дубогрыз, ипотека в нынешних условиях не может быть по-настоящему массовой из-за низкой платежеспособности потенциальных заемщиков и ограниченного предложения нового жилья от надежных застройщиков. Для исправления этих системных проблем нужны годы интенсивного экономического роста и рыночных реформ. При таком развитии событий не потребуется даже госпрограмма — на прозрачном, устойчивом рынке ставки по ипотеке обычно не превышают 6–5%, как, например, в соседней Польше.