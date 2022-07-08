Миллионы безработных: сколько людей в Украине потеряли работу во время войны
С начала войны Госстат не публикует данные о занятости. Однако независимые оценки неутешительны — речь идет о миллионах граждан.
По последним данным, которые Госстат опубликовал по итогам 2021 года, уровень безработицы в Украине составил 10,3%. Однако теперь ведомство сообщает, что у органов государственной статистики нет возможности проводить исследование рынка труд, из-за чего информация за I квартал 2022 года не будет обнародована.
В статье Фокуса "Разбор завалов. Что предлагают безработным на время военного положения" своими оценками делится Анна Вахитова, профессор Киевской школы экономики, в соответствии с которыми уровень безработицы в Украине во время войны вырос примерно с 10% до 27-30%, а уровень занятости упал – с 56% до 40%.
Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, ссылается на подсчет Международной организации труда (МОТ), согласно которому с началом войны в Украине было потеряно около 4,8 млн рабочих мест. В начале 2021 года МОТ оценивал количество безработных в Украине в 1,5 млн — то есть, показатель увеличился более чем в три раза. При этом восстановление сферы занятости происходит очень медленно.Важно
"Немотря на то, что рынок труда постепенно обновляется, количество вакансий увеличивается незначительными темпами и до сих пор остается в несколько раз меньшим, чем было до войны", — комментирует Березовская.
НR-эксперт Татьяна Пашкина отмечает, что рынок труда понемногу приходит в себя после мартовского коллапса — количество вакансий растет.
"Скорее всего, это не новые позиции, а попытки работодателей заполнить действующее штатное расписание, заполнив позиции работников, которые пока не могут приступить к обязанностям или не будут этого делать вовсе", — уточняет собеседница Фокуса.
Однако, как ни парадоксально, количество официальных безработных снижается.
На 6 июля 2022 года таковых, зарегистрированных в Госцентре занятости, насчитывалось 312 тыс. человек — на 8% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Уменьшение показателя в Госцентре занятости Фокусу объяснили тем, что некоторые граждане в начале войны не разорвали трудовые отношения и еще надеются вернуться к работе, многие уехали за границу, а часть мужчин призвана на военную службу.
Напомним, в мае 2022 года Фокус провел опрос, согласно которому с потерей более 50% доходов столкнулось более половины граждан. Также Фокус писал, что количество вакансий в июне 2022 года в Украине составляет от 22% до 40% от довоенного уровня.