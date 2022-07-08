Миллионы безработных: сколько людей в Украине потеряли работу во время войны

С начала войны Госстат не публикует данные о занятости. Однако независимые оценки неутешительны — речь идет о миллионах граждан.

По последним данным, которые Госстат опубликовал по итогам 2021 года, уровень безработицы в Украине составил 10,3%. Однако теперь ведомство сообщает, что у органов государственной статистики нет возможности проводить исследование рынка труд, из-за чего информация за I квартал 2022 года не будет обнародована.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В статье Фокуса "Разбор завалов. Что предлагают безработным на время военного положения" своими оценками делится Анна Вахитова, профессор Киевской школы экономики, в соответствии с которыми уровень безработицы в Украине во время войны вырос примерно с 10% до 27-30%, а уровень занятости упал – с 56% до 40%.

Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, ссылается на подсчет Международной организации труда (МОТ), согласно которому с началом войны в Украине было потеряно около 4,8 млн рабочих мест. В начале 2021 года МОТ оценивал количество безработных в Украине в 1,5 млн — то есть, показатель увеличился более чем в три раза. При этом восстановление сферы занятости происходит очень медленно.

Важно

Разбор завалов. Что предлагают безработным во время военного положения

"Немотря на то, что рынок труда постепенно обновляется, количество вакансий увеличивается незначительными темпами и до сих пор остается в несколько раз меньшим, чем было до войны", — комментирует Березовская.

НR-эксперт Татьяна Пашкина отмечает, что рынок труда понемногу приходит в себя после мартовского коллапса — количество вакансий растет.

"Скорее всего, это не новые позиции, а попытки работодателей заполнить действующее штатное расписание, заполнив позиции работников, которые пока не могут приступить к обязанностям или не будут этого делать вовсе", — уточняет собеседница Фокуса.

Однако, как ни парадоксально, количество официальных безработных снижается.

На 6 июля 2022 года таковых, зарегистрированных в Госцентре занятости, насчитывалось 312 тыс. человек — на 8% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Уменьшение показателя в Госцентре занятости Фокусу объяснили тем, что некоторые граждане в начале войны не разорвали трудовые отношения и еще надеются вернуться к работе, многие уехали за границу, а часть мужчин призвана на военную службу.

Напомним, в мае 2022 года Фокус провел опрос, согласно которому с потерей более 50% доходов столкнулось более половины граждан. Также Фокус писал, что количество вакансий в июне 2022 года в Украине составляет от 22% до 40% от довоенного уровня.