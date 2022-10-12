Будет тяжело: в МВФ спрогнозировали падение украинской экономики

В МФВ отметили, что из-за неопределенной ситуации в Украине не могут сделать все прогнозы, кроме реального ВВП и потребительских цен.

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что украинская экономика по итогам 2022 года снизится на 35%, а инфляция составит 20,6%. Об этом говорится в октябрьском отчете МВФ World Economic Outlook.

Неизменным остается прогноз падения ВВП Украины – в апреле 2022 года, как и в октябре, озвучивается цифра в 35%. Все другие прогнозы (например, уровень безработицы) на 2022 год МВФ для Украины не рассчитывал, поскольку неизвестно, какая будет ситуация с войной против России. По той же причине в отчете отсутствуют прогнозы для нашей страны на 2023 год.

[ + – ] Прогноз МВФ по украинской экономике Фото: МВФ

Что ожидает экономику России

Страна-агрессор, как ожидается в прогнозе МВФ, потеряет в экономике всего лишь 3,4% в 2022 году, в 2023 году падение и вовсе составит 2,3%. Инфляцию в стране прогнозируют на уровне 13,8% в 2022-м и 5% в 2023-м.

"Сокращение в экономике России менее серьезно, чем прогнозировалось ранее", – говорят в фонде.

Отмечается, что международные санкции подрывают экономику России, но страна продолжает держаться на плаву благодаря экспорту сырой нефти.

Напомним, на прошлой неделе совет Евросоюза утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на аннексию Россией части оккупированных украинских областей.

Так, вводятся запреты на импорт из ЕС на сумму 7 млрд евро, чтобы ограничить доходы России, а также ограничения на экспорт. Это еще больше лишит военно-промышленный комплекс России ключевых компонентов и технологий, и нанесет удар по экономику страны-агрессора. Кроме того, санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дальнейших специфических товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины.

Тем временем американские чиновники с журналистами телеканала CNN сказали, что недовольны медленным действием санкций на экономику России. По их оценкам, самые тяжелые последствия для России ожидаются не ранее, чем в начале 2023 года. Хотя в США считали, что санкции быстро придушат военную машину РФ и Кремлю будет трудно воевать с Украиной.