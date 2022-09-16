"Долгая игра": у Байдена разочарованы медленным эффектом санкций против РФ, – CNN

Администрация президента США недооценила заоблачные доходы России от продажи нефти Китаю, Индии и даже Саудовской Аравии. В первые 100 дней полномасштабной войны в Украине агрессор заработал рекордные 93 млрд евро на экспорте нефти, газа и угля.

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Американские чиновники недовольны медленным действием санкций на экономику России. Об этом высокопоставленные лица сказали в общении с журналистами телеканала CNN.

Самые тяжелые последствия, по иих оценкам, ожидаются не ранее, чем в начале следующего года. США надеялись, что санкции быстро придушат военную машину РФ и Кремлю будет трудно воевать с Украиной, но экономика агрессора оказалась более устойчивой.

Россия получает значительные средства за счет экспорта энергоресурсов. Финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха подсчитал, что за первые 100 дней войны РФ заработала рекордные 93 млрд евро от продаж нефти, газа и угля.

Российская экономика упала примерно на 4% с апреля по июнь, а Штаты ожидали снижение на 15%, говорят представители власти.

"Мы ожидали, что SWIFT и санкции против банков РФ полностью обрушат российскую экономику и что к сентябрю агрессора ослабят", — прокомментировал один из чиновников.

"Долгосрочная игра" — почему Россия восстанавливается

Другой госслужащий добавил, что многие в администрации президента США Джо Байдена расчитывали на больший урон от санкций. Разработчики ограничений накануне войны с Украиной говорили, что серьезные последствия надо ждать в долгосрочной перспективе.

"Мы хотели оказать давление на Россию, ухудшить ее экономические и промышленные возможности. Это всегда рассматривалось как долгосрочная игра", — заявил он.

Российская экономика испытала потрясения в виде падения рубля, но засчет доходов от экспорта энергоресурсов она быстро восстановилась, говорят источники СNN.

Фото: Flickr

Представители западной разведки уверены в сильном ударе по российской экономике в долгосрочной перспективе из-за дороговизны войны и попыток Запада отрезать РФ от мировой торговли.

"В результате этого будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян. Я думаю, Россия заплатит очень высокую цену", — заявил директор ЦРУ Билл Бернс на конференции по кибербезопасности на прошлой неделе.

Несоответствие ожидания и реальности связано с тем, что многие западные чиновники недооценили заоблачные доходы от роста цен на нефть, а также готовность Китая и Индии массово закупать российскую нефть, сказали власти.

Крупнейший мировой производитель нефти Саудовская Аравия тоже покупает нефть у Москвы со скидкой. Ресурс используют на электростанциях, а собственную нефть саудиты высвобождают на продажу, подтвердил представитель администрации Байдена.

Европа не спешит отказаться от российских энергоресурсов и медлит в вопросе ввода санкций против российских энергетических интересов, заметили журналисты CNN.

"Мы предупреждали Европу за годы до вторжения о необходимости уйти от российской энергетики, и они просто не хотели этого делать, пока не стало слишком поздно", — сказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Россия использует для военного оборудования чипы из посудомоечных машин

Экспортные меры подорвали способность России производить новые технологии и оружие. Недавно страна обратилась за помощью к Ирану и Северной Корее в поставке дронов и боеприпасов.

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Введенные США санкции вынудили Россию использовать чипы от посудомоечных машин и других бытовых приборов в военном оборудовании.

"Санкции, безусловно, ударили по экономике РФ, но не до такой степени, как надеялся Запад. И уж точно не до такой степени, чтобы усадить русских за стол переговоров", — отметил бывший директор управления Госдепартамента США по борьбе с терроризмом и финансами Джейсон Блазакис.

Некоторые представители властей надеются на более быстрый эффект от санкций.

Напомним, что в американском Министерстве финансов оценили потери РФ от санкций в сотни миллиардов долларов. Международные резервы страны на сумму 300 млрд долларов оказались заморожены.

СМИ также подсчитывали, сколько Россия потеряла из-за отказа некоторых стран Европы от экспорта энергоресурсов. За августа доходы РФ снизились на 13% по сравнению с июлем.

США рассматривают возможность ввода санкций против Китая из-за его намерений напасть на Тайвань. Ограничения могут коснуться компьютерных технологий.