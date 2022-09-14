Расплата приближается: как Россия теряет нефтедоллары из-за санкций и войны

Доходы страны-агрессора от газа, который подорожал в Европе нынешним летом, не смогли полностью компенсировать падение доходов от нефти.

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Доходы России от продажи нефти и газа в августе 2022 года стали самыми низкими за последние 14 месяцев. Это произошло на фоне западных санкций и сокращения поставок газа в Европу, сообщает издание Bloomberg.

После отказа некоторых стран Европы от российских энергоносителей из-за войны в Украине, Москве пришлось продавать свое черное золото со скидкой странам Азии и уменьшать экспорт голубого топлива в Европу. Поэтому в августе на поставках нефти и газа Кремль заработал $11,1 млрд (671,9 млрд рублей). Это самый низкий уровень с июня 2021 года, согласно данным Минфина России. По сравнению с июлем 2022 доходы снизились на 13%.

В августе прибыль РФ от энергоресурсов была на 3,4% меньше, чем в августе 2021 года, хотя стоимость нефти марки Urals подросла почти на 10%. В то же время, доходы страны-агрессора от газа, который подорожал в Европе нынешним летом, не смогли полностью компенсировать падение доходов от нефти.

Что будет с Россией без нефтедолларов

Длительный период низких цен на черное золото привел к упадку и распаду СССР. Экономика России, как преемницы советской империи, на новом этапе может остаться без значительной доли "нефтедолларов" со всеми вытекающими разрушительными последствиями, говорится в статье Фокуса "Принуждение к поражению. Как долго Россия сможет вести войну без нефтедолларов".

По мнению основательницы "Лиги антитраста" Агии Загребельской, если механизм ограничения цен на нефть заработает, его смело можно будет сравнить с HIMARS на санкционном фронте.

"В теории, ограничение цены на российскую нефть может очень сильно повлиять на РФ, поскольку 38% доходов российского госбюджета в этом году должны приходиться на нефтегазовый сектор", — рассуждает Дмитрий Горюнов. Однако точные цифры потерь агрессора, по мнению эксперта, зависят от возможности ввести такое ограничение в принципе, а также от конкретных параметров таких договоренностей.

Следует отметить, что экономика России с начала вторжения в Украину уже существенно страдает от санкций. Однако именно нефтегазовый сектор пока помогает агрессору держаться на плаву.

Тем временем Международый валютный фонд (МВФ) для поддержки экономики Украины в условиях войны, выделит нашей стране 1,4 млрд долларов. Киев сможет получить транш менее, чем через месяц.

В апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что государство на фоне продолжающейся полномасштабной войны против России нуждается в 7 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно.