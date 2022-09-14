Розплата наближається: як Росія втрачає нафтодолари через санкції та війну

Доходи країни-агресора від газу, який подорожчав у Європі цього літа, не змогли повністю компенсувати падіння доходів від нафти.

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Доходи Росії від продажу нафти й газу в серпні 2022 року стали найнижчими за останні 14 місяців. Це сталося на тлі західних санкцій і скорочення постачання газу в Європу, повідомляє видання Bloomberg.

Після відмови деяких країн Європи від російських енергоносіїв через війну в Україні Москві довелося продавати своє чорне золото зі знижкою країнам Азії та зменшувати експорт блакитного палива в Європу. Тому в серпні на постачанні нафти й газу Кремль заробив $11,1 млрд (671,9 млрд рублів). Це найнижчий рівень із червня 2021 року, згідно з даними Мінфіну Росії. Порівняно з липнем 2022 року доходи знизилися на 13%.

У серпні прибуток РФ від енергоресурсів був на 3,4% меншим, ніж у серпні 2021 року, хоча вартість нафти марки Urals зросла майже на 10%. Водночас доходи країни-агресора від газу, який подорожчав у Європі цього літа, не змогли повністю компенсувати падіння доходів від нафти.

Що буде з Росією без нафтодоларів

Тривалий період низьких цін на чорне золото призвів до занепаду й розпаду СРСР. Економіка Росії як наступниці радянської імперії на новому етапі може залишитися без значної частки "нафтодоларів" із усіма руйнівними наслідками, йдеться в статті Фокусу "Примус до поразки. Як довго Росія зможе вести війну без нафтодоларів".

На думку засновниці Ліги антитрасту Агії Загребельської, якщо механізм обмеження цін на нафту запрацює, його сміливо можна буде порівняти з HIMARS на санкційному фронті.

"Теоретично, обмеження ціни на російську нафту може дуже сильно вплинути на РФ, оскільки 38% доходів російського держбюджету цього року мають припадати на нафтогазовий сектор", — розмірковує Дмитро Горюнов. Однак точні цифри втрат агресора, на думку експерта, залежать від можливості ввести таке обмеження в принципі, а також конкретних параметрів таких домовленостей.

Слід зазначити, що економіка Росії з початку вторгнення в Україну вже суттєво страждає від санкцій. Проте саме нафтогазовий сектор поки що допомагає агресору триматися на плаву.

Водночас Міжнародний валютний фонд (МВФ) для підтримки економіки України в умовах війни виділить нашій країні 1,4 млрд доларів. Київ зможе отримати транш менш ніж через місяць.

У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що держава на тлі повномасштабної війни проти Росії потребує 7 млрд доларів фінансової допомоги щомісяця.