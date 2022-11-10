В России признали эффект от санкций: как страдает экономика страны-агрессора

Глава Центробанка России Набиуллина заявила, что западные санкции оказали мощное разрушительное влияние на экономику страны.

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Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина признала губительный эффект от введенных против РФ международных санкций. Об этом сообщает издание Euronews.

По ее словам, нельзя приуменьшать то, что западные санкции оказали мощное разрушительное влияние на экономику страны.

"Санкции очень сильны, и их влияние на российскую и мировую экономику нельзя преуменьшать. Изолироваться от их влияния невозможно", — сказала Эльвира Набиуллина.

Кроме того, мобилизация и выезд трудоспособных мужчин за границу уже давит на российские финансы, потребительский спрос и бизнес. А санкции сильно ограничили экспортный доход России, снизив стоимость долларов и евро, вырученных от продажи сырьевых товаров и других товаров за рубежом. Потому, по словам Набиуллиной, российский центральный банк пока не видит необходимости смягчать контроль над капиталом, включая ограничения на снятие иностранной валюты.

При этом доходы страны-агрессора могут сократиться еще больше, ведь западные страны сокращают импорт российского газа и нефти. Поэтому существует риск большего, чем ожидалось, бюджетного дефицита.

Напомним, санкции не помешали Москве увеличить экспорт ископаемого топлива и сырья. Впрочем, доходы агрессора должны сократиться после того, как 5 декабря вступит в силу эмбарго на российскую нефть.

Тем временем Венгрия заблокировала план Европейского Союза по поддержке Украины в условиях полномасштабной войны. Стоит также отметить, что в начале текущей недели глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что Будапешт не намерен поддерживать план долгосрочной финансовой поддержки Украины, который был представлен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.