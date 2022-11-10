У Росії визнали ефект від санкцій: як страждає економіка країни-агресорки

Глава Центробанку Росії Набіулліна заявила, що західні санкції вплинули на економіку країни.

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Керівниця Банку Росії Ельвіра Набіулліна визнала згубний ефект від запроваджених проти РФ міжнародних санкцій. Про це повідомляє видання Euronews.

За її словами, не можна применшувати те, що західні санкції мали сильний руйнівний вплив на економіку країни.

"Санкції дуже сильні, і їхній вплив на російську та світову економіку не можна применшувати. Ізолюватися від їхнього впливу неможливо", — сказала Ельвіра Набіулліна.

Крім того, мобілізація та виїзд працездатних чоловіків за кордон вже тисне на російські фінанси, споживчий попит та бізнес. А санкції сильно обмежили експортний дохід Росії, знизивши вартість доларів та євро, виручених від продажу сировинних товарів та інших товарів за кордоном. Тому, за словами Набіулліної, російський центральний банк поки що не бачить необхідності пом'якшувати контроль над капіталом, включаючи обмеження на зняття іноземної валюти.

Водночас прибутки країни-агресорки можуть скоротитися ще більше, адже західні країни скорочують імпорт російського газу та нафти. Тому існує ризик більшого, ніж очікувалося, бюджетного дефіциту.

Нагадаємо, санкції не завадили Москві збільшити експорт викопного палива та сировини. Втім, доходи агресорки мають скоротитися після того, як 5 грудня набуде чинності ембарго на російську нафту.

Тим часом Угорщина заблокувала план Європейського Союзу щодо підтримки України за умов повномасштабної війни. Варто також зазначити, що на початку цього тижня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто також заявив, що Будапешт не має наміру підтримувати план довгострокової фінансової підтримки України, представлений головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.