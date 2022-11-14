Закупали оружие для войны в Украине: США и Канада введут новые санкции против компаний в РФ

Штаты применят ограничения к 14 физическим и 28 юрлицам за их помощь Москве в закупке военных технологий. Оттава обещает жесткую критику российских властей на саммите G20.

Related video

Соединенные Штаты введут новые санкции против транснациональной сети лиц и компаний, помогавших России закупать военные технологии для войны в Украине. Об этом сказала журналистам министр финансов США Джанет Йеллен в кулуарах саммита G20 на Бали, пишет агентство Reuters.

Ограничения применят к 14 физическим, 28 юридическим лицам и финансовым посредникам. Подробности министр не предоставила, полный перечень объявят вечером 14 ноября.

Санкции стали частью больших усилий Штатов на препятствие военным мерам России и лишении ее необходимых технологий, подчеркнула Йеллен.

Сведения о подсанкционных технологиях с целью перекрыть российских закупки глава Минфина не предоставила.

[ + – ] Джанет Йеллен заявила, что запрет экспорта американских компонентов и технологий для российского ВПК уже повлиял на ход войны в Украине

Несколько крупных военно-промышленных компаний РФ уже попали в санкционный список. Министерство торговли США приостановило экспорт американских компонентов и технологий для части российской военной техники. По словам Йеллен, эти меры повлияли на ход боев в Украине.

Россия закупила у Ирана ударные дроны, которыми атакует города и энергоинфраструктуру Украины. По данным Reuters, еще не ясно, ужесточат ли Штаты санкции против иранских военных и промышленных предприятий.

Йеллен объявила о продолжении финансовой и экономической помощи Украины от США. Администрация президента Джо Байдена уже запросила для Киева дополнительной невоенной помощи на 4,5 млрд долларов. По словам министра, деньги отправят сразу после одобрения Конгресса.

Санкции для России от Канады

Ожидается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявит о новых санкциях против России и дополнительной помощи Украине на саммите G20 в Индонезии. Об этом говорят источники агентства Global News, знакомые с содержанием санкционного пакета.

В воскресенье, 13 ноября, Трюдо заявил о продолжении критики российских властей за военное вторжение в Украину от делегации Канады.

"Я думаю, российскому представителю (главе МИД РФ Сергею Лаврову – ред.) не понравится то, что он услышит от многих из нас на G20", — сказал Трюдо журналистам.

Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что не будет встречаться с Лавровым, если ее пригласят на саммит G20. Такой шаг узаконит вторжение Москвы в Украину, заметила она.

В конце октября Трюдо говорил о канадских санкциях против 35 россиян и выпусках облигаций для поддержки украинского правительства.

Напомним, что глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее говорила о губительном эффекте от антироссийских санкций. Обрушивают российскую экономику также мобилизация и выезд трудоспособных мужчин за границу.

Россия пытается отвечать — 11 ноября МИД РФ объявило о запрете на въезд для 200 американских граждан.

Люксембург ранее заморозил активы россиян на 5,5 млрд евро. Министр иностранных дел страны Жан Ассельборн обещал усилить давление на агрессора.