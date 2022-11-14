Закуповували зброю для війни в Україні: США та Канада введуть нові санкції проти компаній у РФ

Штати застосують обмеження до 14 фізичних та 28 юросіб за їхню допомогу Москві у закупівлі військових технологій. Оттава обіцяє жорстку критику російської влади на саміті G20.

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Сполучені Штати запровадять нові санкції проти транснаціональної мережі осіб та компаній, які допомагали Росії закуповувати військові технології для війни в Україні. Про це сказала журналістам міністерка фінансів США Джанет Єллен у кулуарах саміту G20 на Балі, пише агентство Reuters.

Обмеження застосовують до 14 фізичних, 28 юридичних осіб та фінансових посередників. Подробиці міністр не надала, повний перелік оголосять увечері 14 листопада.

Санкції стали частиною великих зусиль Штатів на перешкоду військовим заходам Росії та позбавлення її необхідних технологій, наголосила Єллен.

Відомості про підсанкційні технології з метою перекрити російські закупівлі глава Мінфіну не надала.

[ + – ] Джанет Єллен заявила, що заборона експорту американських компонентів та технологій для російського ВПК вже вплинула на перебіг війни в Україні

Декілька великих військово-промислових компаній РФ вже потрапили до списку санкцій. Міністерство торгівлі США призупинило експорт американських компонентів та технологій для частини російської військової техніки. За словами Єллен, ці заходи вплинули на перебіг боїв в Україні.

Росія закупила в Ірану ударні дрони, якими атакує міста та енергоінфраструктуру України. За даними Reuters, ще не ясно, чи США посилять санкції проти іранських військових і промислових підприємств.

Єллен оголосила про продовження фінансової та економічної допомоги України від США. Адміністрація президента Джо Байдена вже запросила для Києва додаткову невоєнну допомогу на 4,5 млрд доларів. За словами міністра, гроші відправлять одразу після схвалення Конгресу.

Санкції для Росії від Канади

Очікується, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосить про нові санкції проти Росії та додаткову допомогу Україні на саміті G20 в Індонезії. Про це говорять джерела агентства Global News, знайомі зі змістом пакета санкцій.

У неділю, 13 листопада, Трюдо заявив про продовження критики російської влади за військове вторгнення в Україну від делегації Канади.

"Я думаю, російському представнику (главі МЗС РФ Сергію Лаврову — ред.) не сподобається те, що він почує від багатьох із нас на G20", — сказав Трюдо журналістам.

Канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі заявила, що не зустрічатиметься з Лавровим, якщо її запросять на саміт G20. Такий крок узаконить вторгнення Москви до України, зауважила вона.

Наприкінці жовтня Трюдо говорив про канадські санкції проти 35 росіян та випуски облігацій для підтримки українського уряду.

Нагадаємо, що голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна раніше говорила про згубний ефект від антиросійських санкцій. Завалюють російську економіку також мобілізація та виїзд працездатних чоловіків за кордон.

Росія намагається відповідати — 11 листопада МЗС РФ оголосило про заборону на в'їзд для 200 американських громадян.

Люксембург раніше заморозив активи росіян на 5,5 млрд євро. Міністр закордонних справ країни Жан Ассельборн обіцяв посилити тиск на агресора.