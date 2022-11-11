Родичі Байдена й ексглава ЦРУ: Росія ввела заборону на в'їзд для двохсот громадян США

У МЗС РФ заявляють, що цей крок став заходом у відповідь на персональні санкції, раніше введені Вашингтоном.

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Міністерство закордонних справ Російської Федерації повідомило про заборону в'їзду в країну-агресор для 200 громадян США. Про це сказано на сайті російського міністерства.

У МЗС РФ наголошують, що цей крок є "заходом у відповідь" на персональні санкції, раніше введені Вашингтоном для російських громадян.

Згідно із заявою зовнішньополітичного відомства Росії, серед тих, хто потрапив під персональні санкції, значаться представники органів влади, законодавці, їхні родичі, керівники компаній і підприємств військово-промислового комплексу, а також експерти й лобісти, нібито "залучені до розкрутки русофобської кампанії та підтримки режиму в Києві" .

Обмеження на в'їзд у країну, зокрема, стосуються прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр, голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, а також незалежного сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса.

У новий російський стоп-лист потрапили родичі президента США Джо Байдена — його брати Джеймс і Френсіс, а також сестра Валері. Серед інших у списку опинився й колишній директор Центрального розвідувального управління Девід Петреус.

У стоп-листі також є міністр сільського господарства США Томас Вілсак, заступник Міністра оборони США Колін Кал і журналіст Метью Камінскі.

Нагадаємо, у Росії визнали ефект від санкцій. Глава Центробанку РФ Набіулліна заявила, що західні обмеження вплинули на економіку країни.

Фокус також писав, що НБУ ввів санкції проти президента "Мотор Січ". Головна фінансова установа країни визнала ділову репутацію єдиного акціонера АТ "Мотор-Банк" Вячеслава Богуслаєва небездоганною.