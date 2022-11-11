Родственники Байдена и экс-глава ЦРУ: Россия ввела запрет на въезд для двухсот граждан США

В МИД РФ заявляют, что этот шаг стал ответной мерой на персональные санкции, ранее введенные Вашингтоном.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о запрете на въезд в страну-агрессор для 200 граждан США. Об этом говорится на сайте российского министерства.

В МИД РФ подчеркивают, что этот шаг является "ответной мерой" на персональные санкции, ранее введенные Вашингтоном для российских граждан.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства России, в числе попавших под персональные санкции значатся представители органов власти, законодатели, их родственники, руководители компаний и предприятий военно-промышленного комплекса, а также эксперты и лоббисты, якобы "вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".

Ограничения на въезд в страну, в частности, касаются пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, а также независимого сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

В новый российский стоп-лист попали родственники президента США Джо Байдена –– его братья Джеймс и Фрэнсис, а также сестра Валери. Среди прочих, в списке оказался и бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус.

В стоп-листе также есть министр сельского хозяйства США Томас Вилсак, заместитель Министра обороны США Колин Кал и журналист Мэтью Камински.

Напомним, в России признали эффект от санкций. Глава Центробанка РФ Набиуллина заявила, что западные ограничения оказали мощное разрушительное влияние на экономику страны.

Фокус также писал, что НБУ ввел санкции против президента "Мотор Сич". Главное финансовое учреждение страны признало деловую репутацию единственного акционера АО "Мотор-Банк" Вячеслава Богуслаева небезупречной.