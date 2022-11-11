За российское гражданство: НБУ ввел санкции против президента "Мотор Сич"

По состоянию на 1 сентября "Мотор-Банк" занимал 45 место среди 67 украинских банков по размеру активов — 2,27 млрд гривен.

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Национальный банк Украины признал деловую репутацию единственного акционера АО "Мотор-Банк" Вячеслава Богуслаева небезупречной. Поэтому он не сможет пользоваться правом голоса по акциям финучреждения, сообщает пресс-служба НБУ.

Основанием для такого решения стало то, что у Вячеслава Богуслаева еще с 200 года есть российское гражданство. Запрет голосовать по 100% акциям "Мотор-Банка" для Богуслаева будет действовать 1 год.

"Согласно закону "О банках и банковской деятельности", право голоса относительно соответствующих акций банка, а также право участвовать в управлении банком переходят к доверенному лицу, которое назначается Национальным банком", – сообщили в НБУ.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 сентября "Мотор-Банк" занимал 45 место среди 67 украинских банков по размеру активов — 2,27 млрд гривен.

Напомним, в СБУ считают, что Вячеслав Богуслаев сотрудничал с российскими оккупантами: уже после начала февральского вторжения он передавал врагу вертолетные двигатели для ударных вертолетов.

Также прокуратура выяснила, что глава "Мотор Сич" делал все, чтобы ВСУ не достались вертолеты, находящиеся на предприятии. По данным следствия, он распорядился спрятать документацию на авиационную технику и снять лопасти с вертолетов.

Ранее сообщалось, что должностные лица ГП "Антонов" проигнорировали предостережение властей об опасности уничтожения самолета Ан-225 "Мрия". Более того, отдельные сотрудники компании мешали украинским военным организовать охрану аэродрома в Гостомеле Киевской области, где находилось воздушное судно.