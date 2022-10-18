Дело "Мрии": защитить самолет от уничтожения войсками РФ помешали сотрудники "Антонова", — СБУ

Несмотря на предупреждения со стороны властей, руководство компании не предприняло мер для защиты Ан-225, а также мешало организовать охрану аэродрома в Гостомеле, установило следствие.

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Должностные лица государственного предприятия "Антонов" проигнорировали предостережение властей об опасности уничтожения самолета Ан-225 "Мрия", отдельные сотрудники компании мешали украинским военным организовать охрану аэродрома в Гостомеле Киевской области, где находилось воздушное судно. К такому выводу пришло следствие, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины во вторник, 18 октября.

"Должностные лица (ГП "Антонов"), несмотря на предостережения государственных органов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета… Отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома (в Гостомеле)", — говорится в сообщении СБУ.

Также в ходе расследования правоохранители выявили, что бывший директор "Антонова" незаконно переправлял украинцев призывного возраста за границу на фоне мобилизации. По версии следствия, в марте чиновник подал в Государственную пограничную службу список сотрудников, которые выезжают за границу для технического обслуживания самолетов, однако в состав командировки были включены посторонние лица, в том числе близкий родственник тогдашнего директора "Антонова".

По этому факту экс-директору уже сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332).

Следствие по делу об уничтожении Ан-225 "Мрия" продолжается.

Напомним, 27 февраля в результате атаки на Гостомель сгорел самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". После 5-го авианалета оккупанты разбомбили "Мрию" полностью. Самолет находился в аэропорту Гостомеля с 5 февраля.

18 марта командир экипажа Дмитрий Антонов заявил, что самолет можно было спасти, заранее перегнав его в безопасно место. Однако руководство концерна "Антонов" не сделало это.

В конце марта исполняющий полномочия генерального директора ГП "Антонов" Сергей Бычков был отстранен от деятельности на время служебного расследования. В начале апреля стало известно, что госконцерн "Укроборонпром" окончательно уволил Бычкова с должности. На его место был назначен Евгений Гаврилов.