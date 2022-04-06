"Укроборонпром" уволил директора авиастроительного концерна "Антонов", — Схемы (фото)

Ранее "Укроборонпром" отстранил Бычкова от исполнения обязательств гендиректора и проводил служебное расследование.

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Государственный военный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора авиастроительного концерна "Антонов" Сергея Бычкова. Соответствующий указ подписал Юрий Гусев — гендиректор "Укроборонпрома". Причина увольнения не называется, Бычков официально не работает на предприятии с 4 апреля. Документ попал в распоряжение журналистов программы расследований "Схемы".

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"Бычкова Сергея Андреевича, генерального директора государственного предприятия "Антонов", уволить 4 апреля 2022 года с работы в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины (основания, предусмотренные контрактом — Ред.)", — сказано в указе.

29 марта "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения обязательств. Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, информации, которая была опубликована в СМИ. Однако в ведомстве не уточнили, о каких именно фактах идет речь.

"Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации. Генеральный директор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы. "Укроборонпром" всячески способствует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений", — сообщили в концерне.

Сергей Бычков работал на предприятии "Антонов" с сентября 2020 года. Тогда его назначили вице-президентом, исполнительного директора предприятия. С Ноября 2020-го он исполнял обязательства руководителя. Позже был назначен на должность гендиректора завода "Антонов".

Напомним, 27 февраля в результате атаки на Гостомель сгорел самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". После 5-го авианалета оккупанты разбомбили "Мрию" полностью. Самолет находился в аэропорту Гостомеля с 5 февраля.

18 марта командир экипажа Дмитрий Антонов заявил, что самолет можно было спасти, заранее перегнав его в безопасно место. Однако руководство концерна "Антонов" не сделало это. Он добавил, что руководство покинуло Украину за 2 недели до начала войны. 19 марта на предприятии обвинения откинули и заявили, что пока невозможно установить ключевой фактор уничтожения самолета.