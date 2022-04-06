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"Укроборонпром" звільнив директора авіабудівного концерну "Антонов", — Схеми (фото)

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Український літак Ah-225 "Мрія"
Фото: прес-служба ДП "Антонов" | Український літак Ah-225 "Мрія"

Раніше "Укроборонпром" усунув Бичкова від виконання зобов'язань гендиректора та проводив службове розслідування.

Державний військовий концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора авіабудівного концерну "Антонов" Сергія Бичкова. Відповідний указ підписав Юрій Гусєв — гендиректор "Укроборонпрому". Причина звільнення не називається, Бичков офіційно не працює на підприємстві з 4 квітня. Документ потрапив у розпорядження журналістів програми розслідувань "Схеми".

"Бичкова Сергія Андрійовича, генерального директора державного підприємства "Антонов", звільнити 4 квітня 2022 року з роботи відповідно до пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України (підстави, передбачені контрактом — Ред.)", — сказано в указі.

29 березня "Укроборонпром" усунув Сергія Бичкова від виконання зобов'язань. Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема інформації, що була опублікована у ЗМІ. Проте у відомстві не уточнили, про які саме факти йдеться.

"Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів. "Укроборонпром" усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень, — повідомили у концерні.

Сергій Бичков працював на підприємстві "Антонов" із вересня 2020 року. Тоді його призначили віцепрезидентом, виконавчим директором підприємства. З листопада 2020-го він виконував обов'язки керівника. Пізніше було призначено на посаду гендиректора заводу "Антонов".

Нагадаємо, 27 лютого в результаті атаки на Гостомель згорів найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Після 5-го авіанальоту окупанти розбомбили "Мрію". Літак знаходився в аеропорту Гостомеля з 5 лютого.

18 березня командир екіпажу Дмитро Антонов заявив, що літак можна було врятувати, заздалегідь перегнавши його у безпечне місце. Проте керівництво концерну "Антонов" це не зробило. Він додав, що керівництво залишило Україну за 2 тижні до початку війни. 19 березня на підприємстві звинувачення відкинули і заявили, що поки що неможливо встановити ключовий фактор знищення літака.