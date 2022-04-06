"Укроборонпром" звільнив директора авіабудівного концерну "Антонов", — Схеми (фото)

Раніше "Укроборонпром" усунув Бичкова від виконання зобов'язань гендиректора та проводив службове розслідування.

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Державний військовий концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора авіабудівного концерну "Антонов" Сергія Бичкова. Відповідний указ підписав Юрій Гусєв — гендиректор "Укроборонпрому". Причина звільнення не називається, Бичков офіційно не працює на підприємстві з 4 квітня. Документ потрапив у розпорядження журналістів програми розслідувань "Схеми".

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"Бичкова Сергія Андрійовича, генерального директора державного підприємства "Антонов", звільнити 4 квітня 2022 року з роботи відповідно до пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України (підстави, передбачені контрактом — Ред.)", — сказано в указі.

29 березня "Укроборонпром" усунув Сергія Бичкова від виконання зобов'язань. Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема інформації, що була опублікована у ЗМІ. Проте у відомстві не уточнили, про які саме факти йдеться.

"Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів. "Укроборонпром" усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень, — повідомили у концерні.

Сергій Бичков працював на підприємстві "Антонов" із вересня 2020 року. Тоді його призначили віцепрезидентом, виконавчим директором підприємства. З листопада 2020-го він виконував обов'язки керівника. Пізніше було призначено на посаду гендиректора заводу "Антонов".

Нагадаємо, 27 лютого в результаті атаки на Гостомель згорів найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Після 5-го авіанальоту окупанти розбомбили "Мрію". Літак знаходився в аеропорту Гостомеля з 5 лютого.

18 березня командир екіпажу Дмитро Антонов заявив, що літак можна було врятувати, заздалегідь перегнавши його у безпечне місце. Проте керівництво концерну "Антонов" це не зробило. Він додав, що керівництво залишило Україну за 2 тижні до початку війни. 19 березня на підприємстві звинувачення відкинули і заявили, що поки що неможливо встановити ключовий фактор знищення літака.