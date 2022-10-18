Справа "Мрії": захистити літак від знищення військами РФ перешкодили співробітники "Антонова", — СБУ

Попри попередження з боку влади, керівництво компанії не вдалось до заходів для захисту Ан-225, а також заважало організувати охорону аеродрому в Гостомелі, встановило слідство.

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Посадовці державного підприємства "Антонов" проігнорували застереження влади про небезпеку знищення літака Ан-225 "Мрія", деякі співробітники компанії заважали українським військовим організувати охорону аеродрому у Гостомелі Київської області, де знаходилося повітряне судно. Такого висновку дійшло слідство, повідомив пресцентр Служби безпеки України у вівторок, 18 жовтня.

"Посадовці (ДП "Антонов"), попри застереження державних органів, не вжили належних заходів щодо збереження літака... Деякі працівники підприємства довго перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони аеродрому (у Гостомелі)", — йдеться у повідомленні СБУ.

Також під час розслідування правоохоронці виявили, що колишній директор "Антонова" незаконно переправляв українців призовного віку за кордон на тлі мобілізації. За версією слідства, у березні посадовець подав до Державної прикордонної служби список співробітників, які виїжджають за кордон для технічного обслуговування літаків, проте до складу відрядження були включені сторонні особи, зокрема близький родич тодішнього директора "Антонова".

За цим фактом ексдиректору вже повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332).

Слідство у справі про знищення Ан-225 "Мрія" триває.

Нагадаємо, 27 лютого внаслідок атаки на Гостомель згорів найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Після 5-го авіанальоту окупанти розбомбили "Мрію" повністю. Літак знаходився в аеропорту Гостомелю із 5 лютого.

18 березня командир екіпажу Дмитро Антонов заявив, що літак можна було врятувати, заздалегідь перегнавши його у безпечне місце. Проте керівництво концерну "Антонов" це не зробило.

Наприкінці березня виконавця повноважень генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова було відсторонено від діяльності на час службового розслідування. На початку квітня стало відомо, що держконцерн "Укроборонпром" остаточно звільнив Бичкова з посади. На його місце призначили Євгена Гаврилова.