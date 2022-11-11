За російське громадянство: НБУ ввів санкції проти президента "Мотор Січ"

Станом на 1 вересня "Мотор-Банк" посідав 45 місце серед 67 українських банків за розміром активів — 2,27 млрд гривень.

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Національний банк України визнав ділову репутацію єдиного акціонера АТ "Мотор-Банк" Вячеслава Богуслаєва небездоганною. Тому він не зможе користуватися правом голосу щодо акцій фінустанови, повідомляє пресслужба НБУ.

Підставою для такого рішення стало те, що Вячеслав Богуслаєв ще з 200 року має російське громадянство. Заборона голосувати за 100% акцій "Мотор-Банку" для Богуслаєва діятиме 1 рік.

"Згідно із законом "Про банки та банківську діяльність", право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яка призначається Національним банком", — повідомили в НБУ.

За даними Нацбанку, станом на 1 вересня "Мотор-Банк" посідав 45 місце серед 67 українських банків за розміром активів — 2,27 млрд гривень.

Нагадаємо, в СБУ вважають, що Вячеслав Богуслаєв співпрацював із російськими окупантами: вже після початку лютневого вторгнення він передавав ворогові вертолітні двигуни для ударних вертольотів.

Також прокуратура з'ясувала, що глава "Мотор Січ" робив усе, щоб ЗСУ не дісталися гелікоптери, що знаходяться на підприємстві. За даними слідства, він розпорядився сховати документацію на авіаційну техніку та зняти лопаті з гелікоптерів.

Раніше повідомлялося, що посадовці ДП "Антонов" проігнорували застереження влади щодо небезпеки знищення літака Ан-225 "Мрія". Щобільше, окремі співробітники компанії заважали українським військовим організувати охорону аеродрому у Гостомелі Київської області, де було повітряне судно.