Продавав авіадвигуни у РФ: СБУ підтвердила затримання президента "Мотор Січ" Богуслаєва

Силовики, крім екснардепа, також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. За інформацією слідства, компанія "Мотор Січ" постачала окупантам товари для штурмової авіації.

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Служба безпеки України підтвердила затримання президента підприємства "Мотор Січ", колишнього народного депутата В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомляє офіційний сайт СБУ.

Про затримання Богуслаєва стало відомо ще вчора ввечері, але силовики не коментували інформацію, що поширилася в ЗМІ.

[ + – ] Інформація про затримання Богуслаєва з'явилася у соцмережах увечері, 22 жовтня

Як уточнюють у пресслужбі СБУ, також затримано начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства "Мотор Січ".

Обом затриманим оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — колабораціоністська діяльність та сприяння країні-агресору.

За даними слідства, компанія "Мотор Січ" продавала Російській Федерації обладнання військового призначення, яке використовується в штурмовій авіації.

[ + – ] За незаконною схемою торгівлі з РФ стояло керівництво компанії "Мотор Січ", кажуть у СБУ

Як уточнюється, до операції причетне керівництво запорізького підприємства.

"Чиновники діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєння для Росії", — йдеться у пресрелізі СБУ.

Як завод "Мотор Січ" продавав авіадвигуни до Росії

За інформацією СБУ, підозрювані організували транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій авіадвигунів з України до РФ.

Отримане обладнання країна-агресор використовувала для виробництва та ремонту російських ударних гелікоптерів типу:

Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан";

КА-52 "Алігатор";

Мі-28Н "Нічний мисливець".

[ + – ] "Мотор Січ" продавала обладнання у РФ через посередників закордоном

Цю техніку загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну, що підтверджується численними фактами знищення бойових гелікоптерів противника.

Щоб уникнути встановлених обмежень на торгівлю з РФ, зловмисники використовували комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи та Східної Азії. Саме ці компанії надсилали замовлення українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони. Проте згодом "посередники" відправляли одержані товари до країни-агресора.

Як уточнюється, Росія також використала своїх іноземних "партнерів" для ремонту та обслуговування авіатехніки з використанням запчастин з України.

Під час розслідування співробітники СБУ встановили всіх організаторів злочинної схеми. Усі дії зловмисників задокументовані, наразі проводяться комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ затримала у Миколаєві топчиновника за звинуваченням у роботі на ЗС РФ. Підозрюваним виявився голова комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба".

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