ЗМІ пишуть про затримання ексвласника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва (фото)

За інформацією журналістів, колишній нардеп нібито постачав деталі до літаків та гелікоптерів РФ після початку повномасштабного вторгнення.

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Співробітники СБУ затримали екснардепа та колишнього власника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомляє "ЗаБор" із посиланням на джерела у структурі.

Колишнього власника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва звинувачують у державній зраді. Інформацію про затримання повідомили джерела видання у Службі безпеки України. Наразі затриманому загрожує довічне ув'язнення.

Також заявляється, що Богуслаєв відмовився відчиняти двері співробітникам СБУ, тому вони проникли до будинку за допомогою спецобладнання. Оточення екснардепа не відповідає на дзвінки. Цілком ймовірно, що СБУ здійснює обшуки не лише у Богуслаєва.

За інформацією "Цензор.НЕТ", затримали Богулсаєва за підозру у роботі на РФ. Він постачав деталі до літаків та вертольотів у країну-окупанта. Екснардеп продовжував працювати на Москву й після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йому інкримінують і колабораціонізм.

Затримання Богуслаєва: що кажуть у СБУ?

Як пише "Телеграф", у СБУ не стали підтверджувати чи спростовувати інформацію про затримання Богуслаєва. Однак у пресслужбі пообіцяли більше інформації 23 жовтня об 11:00.

Хто такий В'ячеслав Богуслаєв?

Богуслаєв тричі проходив у Верховну Раду під крилом "Партії Регіонів" та один раз у складі "Волі народу". У 2019 Bihus.info випустили розслідування, в якому заявлялося, що через "Мотор Січ" РФ закуповувала товари військового призначення.

В'ячеслава Богуслаєва нагороджено званням "Герой України". До березня 2013 року був керівником "Мотор Січ". На сьогодні володіє 14,99% акцій компанії. Родом він з Уральська, Казахстан. Народився 1938 року.

Нагадаємо, у звільненому Вовчанську у держзраді підозрюють 10 поліцейських. Вони не очікували на деокупацію.

Раніше в Міноборони РФ заявили про знищення цехів "Мотор Січі" у Запоріжжі.