СМИ пишут о задержании экс-владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева (фото)

По информации журналистов, бывший нардеп якобы поставлял детали к самолетам и вертолетам РФ после начала полномасштабного вторжения.

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Сотрудники СБУ задержали экс-нардепа и бывшего владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщает "ЗаБор" со ссылкой на источники в структуре.

Бывшего владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева обвиняют в государственной измене. Информацию о задержании сообщили источники издания в Службе безопасности Украины. Теперь задержанному грозит пожизненное заключение.

Также заявляется, что Богуслаев отказался открывать двери сотрудникам СБУ, поэтому они проникли в дом при помощи спецоборудования. Окружение экс-нардепа не отвечает на звонки. Не исключено, что СБУ совершает обыски не только у Богуслаева.

По информации "Цензор.НЕТ", задержали Богулсаева за подозрение в работе на РФ. Он поставлял детали к самолетам и вертолетам в страну-оккупант. Экс-нардеп продолжал работать на Москву и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ему инкриминируют и коллаборационизм.

Задержание Богуслаева: что говорят в СБУ?

Как пишет "Телеграф", в СБУ не стали подтверждать или опровергать информацию о задержании Богуслаева. Однако в пресс-службе пообещали больше информации 23 октября в 11:00.

Кто такой Вячеслав Богуслаев?

Богуслаев трижды проходил в Верховную Раду под крылом "Партии Регионов" и один раз в составе "Воли народа". В 2019 году Bihus.info выпустили расследование, в котором заявлялось, что через "Мотор Сич" РФ закупала товары военного назначения.

Вячеслав Богуслаев награжден званием "Герой Украины". До марта 2013 года был руководителем "Мотор Сич". По сегодняшний день владеет 14,99% акций компании. Родом он из Уральска, Казахстан. Родился в 1938 году.

Напомним, в освобожденном Волчанке в госизмене подозревают 10 полицейских. Они не ожидали деоккупации.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении цехов "Мотор Сичи" в Запорожье.